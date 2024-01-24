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В проект, обязывающий давать вывески на русском, могут внести изменения - РИА Новости, 24.01.2024
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13:17 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/yazyk-1923187890.html
В проект, обязывающий давать вывески на русском, могут внести изменения
В проект, обязывающий давать вывески на русском, могут внести изменения - РИА Новости, 24.01.2024
В проект, обязывающий давать вывески на русском, могут внести изменения
Глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская заявила, что законопроект, обязывающий оформлять вывески на русском языке, может быть принят окончательно в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:17
2024-01-24T13:17
россия
елена ямпольская
госдума рф
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская заявила, что законопроект, обязывающий оформлять вывески на русском языке, может быть принят окончательно в весеннюю сессию, при этом депутат отметила, что авторы готовы прописать пункты, касающиеся национальных языков. "Государственный язык, дорабатываем. Спокойно решаем вопрос… Много тревог, как бы не произошло ущемления национальных языков… Мы считаем, что, с юридической точки зрения, все в нашем законопроекте чисто, и для таких опасений оснований нет, но… готовы еще раз что-то дополнительно прописать, чтобы это было на виду… В весеннюю сессию надеемся вынести на первое чтение, а может быть, завершить это принятие", - сказала она на заседании комитета. Ранее комитет Госдумы по информполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении проект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должна быть на русском языке, при этом тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны стать идентичными по содержанию. Законопроектом вносятся изменения в разные федеральные законы, в том числе в закон "О рекламе". Трансляция информационных программ на общероссийских теле- и радиоканалах должны осуществляться на русском языке и иных языках народов РФ, предлагается в проекте. Такая норма поможет исключению "речевых и лексических ошибок ведущих (дикторов) при передаче ими сообщений в таких информационных (новостных) программах". Также наименования жилых комплексов, поселков и микрорайонов нужно будет обозначать на русском языке. Указание в проектной либо рабочей документации наименования объекта капитального строительства должно выполняться на русском языке как государственном языке Российской Федерации. При этом сохраняется право наряду с государственным языком РФ использовать государственные языки республик, находящихся в составе России, и другие языки народов РФ, но при соблюдении определенных параметров идентичности таких текстов по содержанию, равнозначности их размещения и техническому оформлению (цвет, тип и размер шрифта).
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россия, елена ямпольская, госдума рф
Россия, Елена Ямпольская, Госдума РФ
В проект, обязывающий давать вывески на русском, могут внести изменения

В проект, обязывающий давать вывески на русском, могут внести пункт о нацязыках

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВывески
Вывески - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская заявила, что законопроект, обязывающий оформлять вывески на русском языке, может быть принят окончательно в весеннюю сессию, при этом депутат отметила, что авторы готовы прописать пункты, касающиеся национальных языков.
"Государственный язык, дорабатываем. Спокойно решаем вопрос… Много тревог, как бы не произошло ущемления национальных языков… Мы считаем, что, с юридической точки зрения, все в нашем законопроекте чисто, и для таких опасений оснований нет, но… готовы еще раз что-то дополнительно прописать, чтобы это было на виду… В весеннюю сессию надеемся вынести на первое чтение, а может быть, завершить это принятие", - сказала она на заседании комитета.
В салоне самолета - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
В Госдуме предложили запретить объявления на английском на авиарейсах
6 сентября 2023, 00:24
Ранее комитет Госдумы по информполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении проект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должна быть на русском языке, при этом тексты в рекламе на русском языке и на иных языках должны стать идентичными по содержанию.
Законопроектом вносятся изменения в разные федеральные законы, в том числе в закон "О рекламе". Трансляция информационных программ на общероссийских теле- и радиоканалах должны осуществляться на русском языке и иных языках народов РФ, предлагается в проекте. Такая норма поможет исключению "речевых и лексических ошибок ведущих (дикторов) при передаче ими сообщений в таких информационных (новостных) программах". Также наименования жилых комплексов, поселков и микрорайонов нужно будет обозначать на русском языке. Указание в проектной либо рабочей документации наименования объекта капитального строительства должно выполняться на русском языке как государственном языке Российской Федерации.
При этом сохраняется право наряду с государственным языком РФ использовать государственные языки республик, находящихся в составе России, и другие языки народов РФ, но при соблюдении определенных параметров идентичности таких текстов по содержанию, равнозначности их размещения и техническому оформлению (цвет, тип и размер шрифта).
Люди едут в поезде Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Регионы сами решат, оставлять ли англоязычные объявления на транспорте
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РоссияЕлена ЯмпольскаяГосдума РФ
 
 
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