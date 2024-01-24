https://ria.ru/20240124/yaytsa-1923300458.html

Росстат заявил о снижении цен на яйца

Росстат заявил о снижении цен на яйца - РИА Новости, 24.01.2024

Росстат заявил о снижении цен на яйца

Куриное яйцо в РФ продолжает дешеветь, за период с 16 по 22 января 2024 года цена на него в среднем упала на 1,41%, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T20:58

2024-01-24T20:58

2024-01-24T20:58

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Куриное яйцо в РФ продолжает дешеветь, за период с 16 по 22 января 2024 года цена на него в среднем упала на 1,41%, следует из материалов Росстата. До этого, с 10 по 15 января, цена на куриное яйцо снизилась на 0,2%, впервые после роста с конца июня прошлого года. С начала текущего года по 22 января пищевое куриное яйцо в РФ подешевело на 0,84%. Среди плодоовощной продукции в отчетный период больше всего подорожали капуста, морковь и свекла - на 2,75%, 1,93% и 1,52% соответственно. Бананы прибавили 1,66%, огурцы - 0,98%, а помидоры подешевели на 0,37%. Мясо кур на отчетной неделе подешевело на 0,81%, с начала года по 22 января - на 2,18%, свинина - на 0,3% и на 0,49%; между тем, мороженая неразделанная рыба стала дороже на 0,26% и на 1,11% соответственно. Подсолнечное масло с 16 по 22 января подорожало на 0,27%, с начала года - на 0,57%, сливочное - на 0,48% и на 1,33% соответственно. В свою очередь, сахар-песок за отчетный период стал дешевле на 0,17%, с начала года - на 0,47%, а гречка - на 0,22% и на 0,74%. Пшеничная мука подорожала на 0,22% и на 0,99%, а цена на рис в среднем выросла на 0,11% и на 0,47% соответственно.

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)