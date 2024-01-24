Рейтинг@Mail.ru
Росстат заявил о снижении цен на яйца - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/yaytsa-1923300458.html
Росстат заявил о снижении цен на яйца
Росстат заявил о снижении цен на яйца - РИА Новости, 24.01.2024
Росстат заявил о снижении цен на яйца
Куриное яйцо в РФ продолжает дешеветь, за период с 16 по 22 января 2024 года цена на него в среднем упала на 1,41%, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T20:58
2024-01-24T20:58
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913144908_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_5b7dce5a6840b0f218aadc5c7d8597a9.jpg
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Куриное яйцо в РФ продолжает дешеветь, за период с 16 по 22 января 2024 года цена на него в среднем упала на 1,41%, следует из материалов Росстата. До этого, с 10 по 15 января, цена на куриное яйцо снизилась на 0,2%, впервые после роста с конца июня прошлого года. С начала текущего года по 22 января пищевое куриное яйцо в РФ подешевело на 0,84%. Среди плодоовощной продукции в отчетный период больше всего подорожали капуста, морковь и свекла - на 2,75%, 1,93% и 1,52% соответственно. Бананы прибавили 1,66%, огурцы - 0,98%, а помидоры подешевели на 0,37%. Мясо кур на отчетной неделе подешевело на 0,81%, с начала года по 22 января - на 2,18%, свинина - на 0,3% и на 0,49%; между тем, мороженая неразделанная рыба стала дороже на 0,26% и на 1,11% соответственно. Подсолнечное масло с 16 по 22 января подорожало на 0,27%, с начала года - на 0,57%, сливочное - на 0,48% и на 1,33% соответственно. В свою очередь, сахар-песок за отчетный период стал дешевле на 0,17%, с начала года - на 0,47%, а гречка - на 0,22% и на 0,74%. Пшеничная мука подорожала на 0,22% и на 0,99%, а цена на рис в среднем выросла на 0,11% и на 0,47% соответственно.
https://ria.ru/20240119/tseny-1922231025.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913144908_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a5615eb526f4c1feaca7fcb18ffa5b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Росстат заявил о снижении цен на яйца

Росстат: цена на яйца с 16 по 22 января упала на 1,41%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца на участке сортировки и упаковки на птицефабрике
Яйца на участке сортировки и упаковки на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Яйца на участке сортировки и упаковки на птицефабрике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Куриное яйцо в РФ продолжает дешеветь, за период с 16 по 22 января 2024 года цена на него в среднем упала на 1,41%, следует из материалов Росстата.
До этого, с 10 по 15 января, цена на куриное яйцо снизилась на 0,2%, впервые после роста с конца июня прошлого года. С начала текущего года по 22 января пищевое куриное яйцо в РФ подешевело на 0,84%.
Среди плодоовощной продукции в отчетный период больше всего подорожали капуста, морковь и свекла - на 2,75%, 1,93% и 1,52% соответственно. Бананы прибавили 1,66%, огурцы - 0,98%, а помидоры подешевели на 0,37%.
Мясо кур на отчетной неделе подешевело на 0,81%, с начала года по 22 января - на 2,18%, свинина - на 0,3% и на 0,49%; между тем, мороженая неразделанная рыба стала дороже на 0,26% и на 1,11% соответственно. Подсолнечное масло с 16 по 22 января подорожало на 0,27%, с начала года - на 0,57%, сливочное - на 0,48% и на 1,33% соответственно.
В свою очередь, сахар-песок за отчетный период стал дешевле на 0,17%, с начала года - на 0,47%, а гречка - на 0,22% и на 0,74%. Пшеничная мука подорожала на 0,22% и на 0,99%, а цена на рис в среднем выросла на 0,11% и на 0,47% соответственно.
Овощи в продуктовой тележке - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Стало известно, какие товары сильнее всего подорожали в России в 2023 году
19 января, 00:32
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала