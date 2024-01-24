https://ria.ru/20240124/yakutiya-1923122389.html

Глава Якутии призвал игнорировать призывы выйти на незаконный митинг

Глава Якутии призвал игнорировать призывы выйти на незаконный митинг - РИА Новости, 24.01.2024

Глава Якутии призвал игнорировать призывы выйти на незаконный митинг

Глава Якутии Айсен Николаев призвал якутян не реагировать на призывы выйти на несогласованный митинг после убийства местного жителя РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T06:59

2024-01-24T06:59

2024-01-24T07:32

якутск

намский улус

таджикистан

айсен николаев

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ЯКУТСК, 24 янв - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев призвал якутян не реагировать на призывы выйти на несогласованный митинг после убийства местного жителяКак установило МВД, в ночном клубе произошел конфликт между 23-летним якутянином и 18-летним подозреваемым. На следующий день якутянин, выяснив адрес своего обидчика, с двумя знакомыми пришел к нему домой. На месте произошла поножовщина, в результате погиб 26-летний мужчина. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве.Призывы выйти на митинг против мигрантов начали распространять во вторник вечером пользователи соцсетей.Глава республики отметил, что в ходе конфликта в Якутске погиб уроженец Намского улуса. Он выразил соболезнование семье погибшего и высказал уверенность в том, что виновные ответят за преступление по всей строгости закона. Николаев заявил, что взял ход расследования на личный контроль. Также он поручил усилить меры общественной безопасности и профилактики правонарушений, в том числе по контролю за мигрантами. "Главный подозреваемый родом из Таджикистана, является гражданином России. Выясним все обстоятельства получения им российского гражданства. Таким людям нет места в нашем обществе. К сожалению, есть те, кто использует человеческую трагедию в своих целях. Призываю жителей республики не реагировать на незаконные призывы, которые сейчас распространяются. Цель у провокаторов, в том числе сидящих за границей, одна — разжечь конфликт, посеять вражду, разобщить и ожесточить нас. Будьте внимательны, сейчас распространяется много лживой информации. Сейчас, когда настоящий враг убивает наших сограждан, мы должны сплотиться как никогда", - призвал глава региона в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240118/miting-1922220431.html

https://ria.ru/20231229/yakutsk-1919000680.html

якутск

намский улус

таджикистан

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якутск, намский улус, таджикистан, айсен николаев