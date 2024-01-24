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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 24.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы прогремели в Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T22:34

2024-01-24T22:34

2024-01-24T22:34

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "Взрывы в Харьковской области", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. С 20.36 (по мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

харьковская область

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в мире, харьковская область, украина, россия, вооруженные силы украины