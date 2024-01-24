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Всероссийский семейный очаг зажгли на выставке "Россия" - РИА Новости, 25.01.2024
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15:30 24.01.2024 (обновлено: 03:21 25.01.2024)
https://ria.ru/20240124/vystavka-1923224014.html
Всероссийский семейный очаг зажгли на выставке "Россия"
Всероссийский семейный очаг зажгли на выставке "Россия" - РИА Новости, 25.01.2024
Всероссийский семейный очаг зажгли на выставке "Россия"
На главной уличной сцене Международной выставки-форума "Россия" провели большой концерт, где зажгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России", передает... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-24T15:30
2024-01-25T03:21
выставка-форум "россия"
москва
год семьи
вднх
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. На главной уличной сцене Международной выставки-форума "Россия" провели большой концерт, где зажгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России", передает пресс-служба выставки.Огонь для "Сердца России" привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме — родины святых Петра и Февронии, в честь которых 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Муром давно признается столицей этого события. Ежегодно там собираются десятки тысяч туристов и паломников, напомнили организаторы.После зажжения "Сердца России" огонь из очага перенесли в 12 лампад, которые доставят во все федеральные округа и новые регионы, а оттуда огонь распространят по всей стране.Еще одну лампаду зажгли для выставки "Россия". По словам заместителя гендира выставки-форума "Россия" Анастасии Звягиной, место для старта Года семьи символично, а огонь, который доставят в разные уголки страны несет с собой свет, любовь, тепло."Спасибо семьям, что они приехали и вместе с нами зажгли этот огонь", — заключила она.
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выставка-форум "россия", москва, год семьи, вднх
Выставка-форум "Россия", Москва, Год семьи, ВДНХ

Всероссийский семейный очаг зажгли на выставке "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония зажжения Всероссийского семейного очага "Сердца России" на Главной уличной сцене во время торжественной церемонии запуска "Года семьи" в рамках форума "Родные – Любимые" на Международной выставке-форуме "Россия"
Церемония зажжения Всероссийского семейного очага Сердца России на Главной уличной сцене во время торжественной церемонии запуска Года семьи в рамках форума Родные – Любимые на Международной выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Церемония зажжения Всероссийского семейного очага "Сердца России" на Главной уличной сцене во время торжественной церемонии запуска "Года семьи" в рамках форума "Родные – Любимые" на Международной выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. На главной уличной сцене Международной выставки-форума "Россия" провели большой концерт, где зажгли Всероссийский семейный очаг "Сердце России", передает пресс-служба выставки.
Огонь для "Сердца России" привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме — родины святых Петра и Февронии, в честь которых 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Муром давно признается столицей этого события. Ежегодно там собираются десятки тысяч туристов и паломников, напомнили организаторы.
После зажжения "Сердца России" огонь из очага перенесли в 12 лампад, которые доставят во все федеральные округа и новые регионы, а оттуда огонь распространят по всей стране.
Еще одну лампаду зажгли для выставки "Россия". По словам заместителя гендира выставки-форума "Россия" Анастасии Звягиной, место для старта Года семьи символично, а огонь, который доставят в разные уголки страны несет с собой свет, любовь, тепло.
"Спасибо семьям, что они приехали и вместе с нами зажгли этот огонь", — заключила она.
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23 января, 18:29
 
Выставка-форум "Россия"МоскваГод семьиВДНХ
 
 
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