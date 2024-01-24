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ЦИК: время голосования за президента России за рубежом может быть изменено - РИА Новости, 24.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:24 24.01.2024 (обновлено: 12:36 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/vybory-1923173711.html
ЦИК: время голосования за президента России за рубежом может быть изменено
ЦИК: время голосования за президента России за рубежом может быть изменено - РИА Новости, 24.01.2024
ЦИК: время голосования за президента России за рубежом может быть изменено
Время начала и конца голосования на выборах президента РФ за рубежом могут быть изменены по соображениям безопасности, если это будет угрожать жизни и здоровью... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:24
2024-01-24T12:36
выборы президента россии — 2024
в мире
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леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Время начала и конца голосования на выборах президента РФ за рубежом могут быть изменены по соображениям безопасности, если это будет угрожать жизни и здоровью граждан, сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев."Время начала и окончания голосования, а также его продолжительность могут быть изменены по решению руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения, если проведение голосования может представлять угрозу для жизни или здоровья граждан РФ. Это решение будет незамедлительно доводиться до сведения МИД, ЦИК, а также ТИК по выборам за рубежом", - сказал Андреев, выступая на заседании ЦИК по вопросу о рекомендациях по организации голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории РФ, при проведении выборов президента.Андреев отметил, что в целом ряде стран власти отказываются подтвердить российским дипломатическим и консульским учреждениям обеспечение требуемых условий безопасности для участков и избирателей, осложнены пути доставки бюллетеней, специальных знаков, марок в зарубежные страны.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписейЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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в мире, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
ЦИК: время голосования за президента России за рубежом может быть изменено

ЦИК: время голосования на выборах президента РФ за рубежом может быть изменено

© РИА Новости / Евгений БиятовЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Заседание ЦИК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Время начала и конца голосования на выборах президента РФ за рубежом могут быть изменены по соображениям безопасности, если это будет угрожать жизни и здоровью граждан, сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев.
«
"Время начала и окончания голосования, а также его продолжительность могут быть изменены по решению руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения, если проведение голосования может представлять угрозу для жизни или здоровья граждан РФ. Это решение будет незамедлительно доводиться до сведения МИД, ЦИК, а также ТИК по выборам за рубежом", - сказал Андреев, выступая на заседании ЦИК по вопросу о рекомендациях по организации голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории РФ, при проведении выборов президента.
Андреев отметил, что в целом ряде стран власти отказываются подтвердить российским дипломатическим и консульским учреждениям обеспечение требуемых условий безопасности для участков и избирателей, осложнены пути доставки бюллетеней, специальных знаков, марок в зарубежные страны.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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Выборы президента России — 2024В миреРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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