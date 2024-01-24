https://ria.ru/20240124/vybory-1923173711.html

ЦИК: время голосования за президента России за рубежом может быть изменено

ЦИК: время голосования за президента России за рубежом может быть изменено - РИА Новости, 24.01.2024

ЦИК: время голосования за президента России за рубежом может быть изменено

Время начала и конца голосования на выборах президента РФ за рубежом могут быть изменены по соображениям безопасности, если это будет угрожать жизни и здоровью... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:24

2024-01-24T12:24

2024-01-24T12:36

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Время начала и конца голосования на выборах президента РФ за рубежом могут быть изменены по соображениям безопасности, если это будет угрожать жизни и здоровью граждан, сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев."Время начала и окончания голосования, а также его продолжительность могут быть изменены по решению руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения, если проведение голосования может представлять угрозу для жизни или здоровья граждан РФ. Это решение будет незамедлительно доводиться до сведения МИД, ЦИК, а также ТИК по выборам за рубежом", - сказал Андреев, выступая на заседании ЦИК по вопросу о рекомендациях по организации голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории РФ, при проведении выборов президента.Андреев отметил, что в целом ряде стран власти отказываются подтвердить российским дипломатическим и консульским учреждениям обеспечение требуемых условий безопасности для участков и избирателей, осложнены пути доставки бюллетеней, специальных знаков, марок в зарубежные страны.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписейЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

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в мире, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф