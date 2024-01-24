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Видеонаблюдение на выборах президента будет во всех регионах России
Видеонаблюдение на выборах президента будет во всех регионах России - РИА Новости, 24.01.2024
Видеонаблюдение на выборах президента будет во всех регионах России
Видеонаблюдение на выборах президента РФ будет проходить во всех 89 регионах РФ, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:44
2024-01-24T11:44
2024-01-24T11:59
выборы президента россии — 2024
политика
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выборы президента рф
цик рф
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Видеонаблюдение на выборах президента РФ будет проходить во всех 89 регионах РФ, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев."Видеонаблюдение на выборах президента будет во всех 89 субъектах Российской Федерации. Причем понятно, что в 4 субъектах РФ мы испытываем технические проблемы с его организацией и проводим там сегодня видеонаблюдение в тестовом режиме", - сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.Все другие 85 субъектов РФ, добавил он, будут иметь более 40 тысяч объектов видеонаблюдения.Также зампред ЦИК отметил, что в таком объеме, как в РФ, видеонаблюдение не применяется больше нигде."Многие из членов Центральной избирательной комиссии, из аппарата не раз и не два были в качестве наблюдателя, приглашались в другие страны на выборы и большие, и маленькие, и на самые большие. И в таком объеме видеонаблюдение не применяется нигде... Есть какие-то элементы, но то, чтобы в таком объеме - нигде никто не применяет по разным обстоятельствам", - отметил он.По его мнению, открытость себе позволить могут не все."Избирательная система РФ на сегодняшний день и профессионально и технологически и морально может себе позволить абсолютную открытость. То, что мы демонстрируем, применяя видеонаблюдение, не может быть никем подвергнуто сомнению. Возможность наблюдать есть у всех, кто профессионально заинтересован в результатах выборов, кто в них активно участвует", - сказал Булаев.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, россия, выборы президента рф, цик рф, николай булаев
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Выборы президента РФ, ЦИК РФ, Николай Булаев
Видеонаблюдение на выборах президента будет во всех регионах России
Булаев: видеонаблюдение на выборах президента организуют во всех 89 регионах РФ
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Видеонаблюдение на выборах президента РФ будет проходить во всех 89 регионах РФ, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
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"Видеонаблюдение на выборах президента будет во всех 89 субъектах Российской Федерации. Причем понятно, что в 4 субъектах РФ мы испытываем технические проблемы с его организацией и проводим там сегодня видеонаблюдение в тестовом режиме", - сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.
Все другие 85 субъектов РФ, добавил он, будут иметь более 40 тысяч объектов видеонаблюдения.
Также зампред ЦИК отметил, что в таком объеме, как в РФ, видеонаблюдение не применяется больше нигде.
"Многие из членов Центральной избирательной комиссии, из аппарата не раз и не два были в качестве наблюдателя, приглашались в другие страны на выборы и большие, и маленькие, и на самые большие. И в таком объеме видеонаблюдение не применяется нигде... Есть какие-то элементы, но то, чтобы в таком объеме - нигде никто не применяет по разным обстоятельствам", - отметил он.
По его мнению, открытость себе позволить могут не все.
"Избирательная система РФ на сегодняшний день и профессионально и технологически и морально может себе позволить абсолютную открытость. То, что мы демонстрируем, применяя видеонаблюдение, не может быть никем подвергнуто сомнению. Возможность наблюдать есть у всех, кто профессионально заинтересован в результатах выборов, кто в них активно участвует", - сказал Булаев.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Президентские выборы в России под угрозой