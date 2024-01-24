Рейтинг@Mail.ru
Делегация в Вене заявила о преднамеренности террористических действий ВСУ - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/vsu-1923303331.html
Делегация в Вене заявила о преднамеренности террористических действий ВСУ
Делегация в Вене заявила о преднамеренности террористических действий ВСУ - РИА Новости, 24.01.2024
Делегация в Вене заявила о преднамеренности террористических действий ВСУ
Преднамеренность террористических действий вооруженных сил Украины не вызывает никаких сомнений, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T21:18
2024-01-24T21:18
в мире
украина
вена
обсе
вооруженные силы украины
россия
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935607_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_ce204986ed8e79ab4de53d6631f6cb85.jpg
ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Преднамеренность террористических действий вооруженных сил Украины не вызывает никаких сомнений, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Дипломат напомнила, что 19 июля прошлого года делегация Украины анонсировала на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) "неприменение американских кассетных боеприпасов на территории Российской Федерации", отказ от их использования "в жилых городских районах для минимизации гражданских жертв", а также обещала отчитываться о применении кассетных снарядов, в том числе фиксировать зоны их использования. "Теперь находящиеся в этом зале могут на деле узнать цену слов киевских чиновников, она перед вашими глазами на экранах - кровь, ужас и смерть. Это - акты варварства и откровенного пренебрежения нормами международного гуманитарного права со стороны спонсируемого Западом режима. Преднамеренность террористических действий ВСУ не вызывает никаких сомнений", - сказала Жданова, выступая в среду на 1067-м пленарном заседании ФСОБ. Она указала на отсутствие реакции международных структур на очередные теракты киевского режима против мирных жителей Донбасса с использованием натовского вооружения. "Почему до сих пор молчит руководство ОБСЕ, Госдепартамента, Форин-офиса, МИД Франции, Германии и других "прогрессивных демократических" стран - сателлитов США? Дальнейшие поставки оружия и боеприпасов Украине не принесут западным столицам желаемого перелома на поле боя, но гарантированно продлят вооруженный конфликт, истощат европейские экономики и нанесут еще более тяжелый урон по обороноспособности стран - членов НАТО", - отметила Жданова. По ее словам, трансатлантические элиты не могут не осознавать опасные последствия "накачки" киевского режима вооружениями в нарушение собственных обязательств в сфере контроля над продукцией военного назначения, включая Международный договор о торговле оружием, "общую позицию" ЕС, а также целый пласт военно-политических договоренностей ОБСЕ.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
украина
вена
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935607_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73cc6a28d11672380c52d32228e37ad5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вена, обсе, вооруженные силы украины, россия, государственный департамент сша
В мире, Украина, Вена, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, Россия, Государственный департамент США
Делегация в Вене заявила о преднамеренности террористических действий ВСУ

Жданова: преднамеренность террористических действий ВСУ не вызывает сомнений

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Логотип ОБСЕ на здании в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Преднамеренность террористических действий вооруженных сил Украины не вызывает никаких сомнений, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Дипломат напомнила, что 19 июля прошлого года делегация Украины анонсировала на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) "неприменение американских кассетных боеприпасов на территории Российской Федерации", отказ от их использования "в жилых городских районах для минимизации гражданских жертв", а также обещала отчитываться о применении кассетных снарядов, в том числе фиксировать зоны их использования.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
"Теперь находящиеся в этом зале могут на деле узнать цену слов киевских чиновников, она перед вашими глазами на экранах - кровь, ужас и смерть. Это - акты варварства и откровенного пренебрежения нормами международного гуманитарного права со стороны спонсируемого Западом режима. Преднамеренность террористических действий ВСУ не вызывает никаких сомнений", - сказала Жданова, выступая в среду на 1067-м пленарном заседании ФСОБ.
Она указала на отсутствие реакции международных структур на очередные теракты киевского режима против мирных жителей Донбасса с использованием натовского вооружения.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Как было — не будет. Европа готовится к прощанию с Украиной
Вчера, 08:00
"Почему до сих пор молчит руководство ОБСЕ, Госдепартамента, Форин-офиса, МИД Франции, Германии и других "прогрессивных демократических" стран - сателлитов США? Дальнейшие поставки оружия и боеприпасов Украине не принесут западным столицам желаемого перелома на поле боя, но гарантированно продлят вооруженный конфликт, истощат европейские экономики и нанесут еще более тяжелый урон по обороноспособности стран - членов НАТО", - отметила Жданова.
По ее словам, трансатлантические элиты не могут не осознавать опасные последствия "накачки" киевского режима вооружениями в нарушение собственных обязательств в сфере контроля над продукцией военного назначения, включая Международный договор о торговле оружием, "общую позицию" ЕС, а также целый пласт военно-политических договоренностей ОБСЕ.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
НАТО идет на войну
22 января, 08:00
 
В миреУкраинаВенаОБСЕВооруженные силы УкраиныРоссияГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала