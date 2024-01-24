https://ria.ru/20240124/vsu-1923303331.html

Делегация в Вене заявила о преднамеренности террористических действий ВСУ

Делегация в Вене заявила о преднамеренности террористических действий ВСУ - РИА Новости, 24.01.2024

Делегация в Вене заявила о преднамеренности террористических действий ВСУ

Преднамеренность террористических действий вооруженных сил Украины не вызывает никаких сомнений, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T21:18

2024-01-24T21:18

2024-01-24T21:18

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ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Преднамеренность террористических действий вооруженных сил Украины не вызывает никаких сомнений, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Дипломат напомнила, что 19 июля прошлого года делегация Украины анонсировала на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) "неприменение американских кассетных боеприпасов на территории Российской Федерации", отказ от их использования "в жилых городских районах для минимизации гражданских жертв", а также обещала отчитываться о применении кассетных снарядов, в том числе фиксировать зоны их использования. "Теперь находящиеся в этом зале могут на деле узнать цену слов киевских чиновников, она перед вашими глазами на экранах - кровь, ужас и смерть. Это - акты варварства и откровенного пренебрежения нормами международного гуманитарного права со стороны спонсируемого Западом режима. Преднамеренность террористических действий ВСУ не вызывает никаких сомнений", - сказала Жданова, выступая в среду на 1067-м пленарном заседании ФСОБ. Она указала на отсутствие реакции международных структур на очередные теракты киевского режима против мирных жителей Донбасса с использованием натовского вооружения. "Почему до сих пор молчит руководство ОБСЕ, Госдепартамента, Форин-офиса, МИД Франции, Германии и других "прогрессивных демократических" стран - сателлитов США? Дальнейшие поставки оружия и боеприпасов Украине не принесут западным столицам желаемого перелома на поле боя, но гарантированно продлят вооруженный конфликт, истощат европейские экономики и нанесут еще более тяжелый урон по обороноспособности стран - членов НАТО", - отметила Жданова. По ее словам, трансатлантические элиты не могут не осознавать опасные последствия "накачки" киевского режима вооружениями в нарушение собственных обязательств в сфере контроля над продукцией военного назначения, включая Международный договор о торговле оружием, "общую позицию" ЕС, а также целый пласт военно-политических договоренностей ОБСЕ.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html

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в мире, украина, вена, обсе, вооруженные силы украины, россия, государственный департамент сша