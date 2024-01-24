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Погибший при крушении Ил-76 пленный жаловался на отношение командования ВСУ
Погибший при крушении Ил-76 пленный жаловался на отношение командования ВСУ - РИА Новости, 24.01.2024
Погибший при крушении Ил-76 пленный жаловался на отношение командования ВСУ
Украинский военнопленный Константин Данильченко, погибший в сбитом ВСУ российском Ил-76, ранее рассказывал, что украинское командование относится к солдатам,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:23
2024-01-24T16:23
2024-01-24T17:32
специальная военная операция на украине
происшествия
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маргарита симоньян
родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украинский военнопленный Константин Данильченко, погибший в сбитом ВСУ российском Ил-76, ранее рассказывал, что украинское командование относится к солдатам, как к мясу.Видео с Данильченко в июне 2022 года распространило Минобороны. Он отмечал, что командиров не интересует уровень подготовки солдат, которых они бросают в бой, из-за чего большинство идет "на убой"."Нас считают за мясо. Все понимают, почему с нами так холодно руководство наше, ничего не объясняют", — говорил военнослужащий.Константин Данильченко значится под 11-м номером в опубликованном главредом МИА "Россия сегодня" и RT Маргаритой Симоньян списке 65 украинских военных, которых перевозили для обмена пленными. Все они находились на борту российского Ил-76, сбитого ВСУ.Транспортник, летевший из Подмосковья, упал около 11:15 в Белгородской области. Перед этим российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области. Помимо украинских военнопленных, на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923239813_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bef4a72b0fe3a294033b318228bbd88c.jpg
Находившийся на борту Ил-76 украинский пленный об отношении к солдатам в ВСУ
Находившийся на борту Ил-76 украинский пленный об отношении к солдатам в ВСУ
2024-01-24T16:23
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PT1M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, россия, белгородская область, харьковская область, маргарита симоньян, родион мирошник, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Белгородская область, Харьковская область, Маргарита Симоньян, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Погибший при крушении Ил-76 пленный жаловался на отношение командования ВСУ
Погибший в Ил-76 украинский военный заявлял, что ВСУ относится к ним, как к мясу