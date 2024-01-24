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Погибший при крушении Ил-76 пленный жаловался на отношение командования ВСУ

Погибший при крушении Ил-76 пленный жаловался на отношение командования ВСУ - РИА Новости, 24.01.2024

Погибший при крушении Ил-76 пленный жаловался на отношение командования ВСУ

Украинский военнопленный Константин Данильченко, погибший в сбитом ВСУ российском Ил-76, ранее рассказывал, что украинское командование относится к солдатам,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:23

2024-01-24T16:23

2024-01-24T17:32

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

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харьковская область

маргарита симоньян

родион мирошник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украинский военнопленный Константин Данильченко, погибший в сбитом ВСУ российском Ил-76, ранее рассказывал, что украинское командование относится к солдатам, как к мясу.Видео с Данильченко в июне 2022 года распространило Минобороны. Он отмечал, что командиров не интересует уровень подготовки солдат, которых они бросают в бой, из-за чего большинство идет "на убой"."Нас считают за мясо. Все понимают, почему с нами так холодно руководство наше, ничего не объясняют", — говорил военнослужащий.Константин Данильченко значится под 11-м номером в опубликованном главредом МИА "Россия сегодня" и RT Маргаритой Симоньян списке 65 украинских военных, которых перевозили для обмена пленными. Все они находились на борту российского Ил-76, сбитого ВСУ.Транспортник, летевший из Подмосковья, упал около 11:15 в Белгородской области. Перед этим российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области. Помимо украинских военнопленных, на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил.

россия

белгородская область

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Находившийся на борту Ил-76 украинский пленный об отношении к солдатам в ВСУ Находившийся на борту Ил-76 украинский пленный об отношении к солдатам в ВСУ 2024-01-24T16:23 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, белгородская область, харьковская область, маргарита симоньян, родион мирошник, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области