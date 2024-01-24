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В ООН раскрыли подробности встречи Лаврова с генсеком Гутеррешем - РИА Новости, 24.01.2024
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21:55 24.01.2024 (обновлено: 22:00 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/vstrecha-1923308554.html
В ООН раскрыли подробности встречи Лаврова с генсеком Гутеррешем
В ООН раскрыли подробности встречи Лаврова с генсеком Гутеррешем - РИА Новости, 24.01.2024
В ООН раскрыли подробности встречи Лаврова с генсеком Гутеррешем
На встрече генсека ООН Антониу Гутерреша и главы МИД РФ Сергея Лаврова во вторник особое внимание уделялось проблематике Ближнего Востока, а также теме... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T21:55
2024-01-24T22:00
в мире
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россия
ближний восток
сергей лавров
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
оон
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ООН, 24 янв — РИА Новости. На встрече генсека ООН Антониу Гутерреша и главы МИД РФ Сергея Лаврова во вторник особое внимание уделялось проблематике Ближнего Востока, а также теме исполнения США своих обязательств как принимающей штаб-квартиру ООН стороны, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. "На встрече с господином Лавровым большое внимание уделялось ситуации на Ближнем Востоке, а также вопросам, связанным с принимающей стороной (США – ред.)", - сказал Дюжаррик. Россия ранее неоднократно высказывала претензии в связи с недобросовестным исполнением США своих обязательств страны, принимающей штаб-квартиру ООН. В частности, Вашингтон неоднократно не выдавал визы российским дипломатам, направляющимся в Нью-Йорк по линии ООН.
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в мире, сша, россия, ближний восток, сергей лавров, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон
В мире, США, Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, ООН
В ООН раскрыли подробности встречи Лаврова с генсеком Гутеррешем

Дюжаррик: Лавров и Гутерреш на встрече обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Читать ria.ru в
ООН, 24 янв — РИА Новости. На встрече генсека ООН Антониу Гутерреша и главы МИД РФ Сергея Лаврова во вторник особое внимание уделялось проблематике Ближнего Востока, а также теме исполнения США своих обязательств как принимающей штаб-квартиру ООН стороны, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"На встрече с господином Лавровым большое внимание уделялось ситуации на Ближнем Востоке, а также вопросам, связанным с принимающей стороной (США – ред.)", - сказал Дюжаррик.
Россия ранее неоднократно высказывала претензии в связи с недобросовестным исполнением США своих обязательств страны, принимающей штаб-квартиру ООН. В частности, Вашингтон неоднократно не выдавал визы российским дипломатам, направляющимся в Нью-Йорк по линии ООН.
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Битва за Ближний Восток началась — Россия ждет
16 января, 08:00
 
В миреСШАРоссияБлижний ВостокСергей ЛавровСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешООН
 
 
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