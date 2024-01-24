https://ria.ru/20240124/vstrecha-1923308554.html

В ООН раскрыли подробности встречи Лаврова с генсеком Гутеррешем

В ООН раскрыли подробности встречи Лаврова с генсеком Гутеррешем - РИА Новости, 24.01.2024

В ООН раскрыли подробности встречи Лаврова с генсеком Гутеррешем

На встрече генсека ООН Антониу Гутерреша и главы МИД РФ Сергея Лаврова во вторник особое внимание уделялось проблематике Ближнего Востока, а также теме... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T21:55

2024-01-24T21:55

2024-01-24T22:00

в мире

сша

россия

ближний восток

сергей лавров

стефан дюжаррик

антониу гутерреш

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923138998_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_d438c6feafdfa04f621f545aaf241b81.jpg

ООН, 24 янв — РИА Новости. На встрече генсека ООН Антониу Гутерреша и главы МИД РФ Сергея Лаврова во вторник особое внимание уделялось проблематике Ближнего Востока, а также теме исполнения США своих обязательств как принимающей штаб-квартиру ООН стороны, заявил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. "На встрече с господином Лавровым большое внимание уделялось ситуации на Ближнем Востоке, а также вопросам, связанным с принимающей стороной (США – ред.)", - сказал Дюжаррик. Россия ранее неоднократно высказывала претензии в связи с недобросовестным исполнением США своих обязательств страны, принимающей штаб-квартиру ООН. В частности, Вашингтон неоднократно не выдавал визы российским дипломатам, направляющимся в Нью-Йорк по линии ООН.

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

сша

россия

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, ближний восток, сергей лавров, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон