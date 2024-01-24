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"Осталось три года": в Германии анонсировали войну с Россией - РИА Новости, 24.01.2024
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08:00 24.01.2024 (обновлено: 08:04 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html
"Осталось три года": в Германии анонсировали войну с Россией
"Осталось три года": в Германии анонсировали войну с Россией - РИА Новости, 24.01.2024
"Осталось три года": в Германии анонсировали войну с Россией
Министр обороны Германии Борис Писториус накануне выступил с шокирующим заявлением: до войны с Россией осталось около трех лет. Конечно, он выбирал выражения... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T08:00
2024-01-24T08:04
германия
россия
украина
роберт хабек
борис писториус
нато
f-35
eurofighter typhoon
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Министр обороны Германии Борис Писториус накануне выступил с шокирующим заявлением: до войны с Россией осталось около трех лет. Конечно, он выбирал выражения более аккуратно, прикрываясь неназванными авторитетами, как студент-троечник. "Военные эксперты рассчитывают на период в несколько лет, который понадобится, чтобы Россия была в состоянии это сделать (начать боевые действия. — Прим. ред.). Таковы данные, согласно оценкам. Точно — никто не знает. И это время — следующие три-пять лет — мы должны активно использовать, чтобы вооружиться", — отметил начальник немецкого военного ведомства.Это, конечно, не первое подобное заявление, но в России его восприняли особенно остро. Во-первых, внимательное отношение к военным угрозам со стороны Берлина вплетено в генетический код всех наших сограждан — так уж распорядилась история. Тут скорее впору удивляться тому, что принимающие решения в Германии люди так плохо знакомы с ее уроками. Но на тему интеллектуального вырождения западного истеблишмента и так сказано немало.Во-вторых, было бы странно ожидать иной реакции российской стороны в условиях, когда воинственной риторикой дело не ограничивается: на носу крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны. В маневрах примут участие около 90 тысяч солдат альянса, и проходить они будут у границ России — преимущественно в Польше и Прибалтике.Так что, безусловно, к заявлениям такого рода нужно относиться с должным вниманием. Но не менее тщательно стоит анализировать подноготную, которая скрывается за подобной риторикой. А она заключается в следующем.Германия уже участвует в войне с Россией, пусть и опосредованно, руками ВСУ. Тем не менее ФРГ — главный спонсор Киева в Европе: Франция и Великобритания даже не близки к Германии по расходам на Украину. Если верить данным Кильского института мировой экономики, то Лондон потратил на эти цели около 13,3 миллиарда евро, Париж — скромные 1,7 миллиарда. Даже вместе эти суммы меркнут на фоне ответственного подхода бюргеров к выполнению американских задач по спонсированию Украины: Берлину это обошлось в 20,9 миллиарда евро.И что Германия получает за это? За что она так старательно платит? Ну, к примеру, за рецессию. Или за сокращение обрабатывающей промышленности. Или за бунты фермеров — выберите нужное. В рейтинге The Economist по итогам 2023 года немецкая экономика опустилась на 27-е место. Целые компании переносят производство за океан, в США, которые и являются главным выгодоприобретателем от всего, что происходит с Германией. Тем более что они же продают немцам свой сжиженный газ.При этом некоторые в Берлине уже начинают осознавать взаимосвязь проблем в экономике и борьбы с Россией. "Мы тратим (на Украину. — Прим. ред.) деньги — этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику", — заявил министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек. Он также добавил, что страна лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского топлива.Но самое печальное для немцев то, что Германия утратила субъектность.А теперь вспомним хронологию последних событий. Примерно две недели назад в Bild вышла статья о том, что две трети немцев хотят, чтобы Писториус заменил Шольца. А чуть позже, неделю назад, то же издание опубликовало "планы бундесвера", где говорилось о том, что Германия в составе НАТО готовится вступить в войну с Россией. Позже, правда, в Берлине заявили, что это лишь план учений, а никакие не секретные документы разведки.И вот сейчас Писториус говорит о том, что к войне действительно нужно готовиться, что русский медведь уже у ворот. И это не что иное, как буквальная присяга Вашингтону: "Мы будем продолжать верить в российскую угрозу, мы будем делать все, что вам нужно, чего бы нам это ни стоило, сколько бы мы за это ни заплатили". Заявлениями о скором столкновении с Москвой он в первую очередь пытается заверить партнеров по ту сторону Атлантики, что при нем Германия продолжит действовать в фарватере Белого дома, продолжит закупать вооружения — к примеру, F-35, несмотря на наличие европейских Eurofighter Typhoon. Ну просто "Америка превыше всего" какое-то! Это очень демонстративный реверанс в адрес Вашингтона, чтобы получить поддержку своих политических амбиций.Здесь важен еще один нюанс — это мягкая подготовка к неизбежному поражению Украины. Конечно, это не повод расслабляться для нас, но на Западе постепенно свыкаются с мыслью о том, что Киев будет повержен. И нужен новый повод для мобилизации избирателя и налогоплательщика. Теперь им станет угроза для самого НАТО. И Писториус сигнализирует Вашингтону, что готов использовать такую риторику.Однако все это — все равно не повод спустя рукава относиться к подобным заявлениям и успокаивать себя. В данном случае действительно лучше перебдеть. Поэтому и России к такой войне надо готовиться.
https://ria.ru/20240121/voyna-1922539030.html
https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html
https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html
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Давид Нармания
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германия, россия, украина, роберт хабек, борис писториус, нато, f-35, eurofighter typhoon, вооруженные силы украины, bild, аналитика
Германия, Россия, Украина, Роберт Хабек, Борис Писториус, НАТО, F-35, Eurofighter Typhoon, Вооруженные силы Украины, Bild, Аналитика

"Осталось три года": в Германии анонсировали войну с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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Давид Нармания
Давид Нармания
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Министр обороны Германии Борис Писториус накануне выступил с шокирующим заявлением: до войны с Россией осталось около трех лет. Конечно, он выбирал выражения более аккуратно, прикрываясь неназванными авторитетами, как студент-троечник. "Военные эксперты рассчитывают на период в несколько лет, который понадобится, чтобы Россия была в состоянии это сделать (начать боевые действия. — Прим. ред.). Таковы данные, согласно оценкам. Точно — никто не знает. И это время — следующие три-пять лет — мы должны активно использовать, чтобы вооружиться", — отметил начальник немецкого военного ведомства.
Это, конечно, не первое подобное заявление, но в России его восприняли особенно остро. Во-первых, внимательное отношение к военным угрозам со стороны Берлина вплетено в генетический код всех наших сограждан — так уж распорядилась история. Тут скорее впору удивляться тому, что принимающие решения в Германии люди так плохо знакомы с ее уроками. Но на тему интеллектуального вырождения западного истеблишмента и так сказано немало.
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Во-вторых, было бы странно ожидать иной реакции российской стороны в условиях, когда воинственной риторикой дело не ограничивается: на носу крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны. В маневрах примут участие около 90 тысяч солдат альянса, и проходить они будут у границ России — преимущественно в Польше и Прибалтике.
Так что, безусловно, к заявлениям такого рода нужно относиться с должным вниманием. Но не менее тщательно стоит анализировать подноготную, которая скрывается за подобной риторикой. А она заключается в следующем.
Германия уже участвует в войне с Россией, пусть и опосредованно, руками ВСУ. Тем не менее ФРГ — главный спонсор Киева в Европе: Франция и Великобритания даже не близки к Германии по расходам на Украину. Если верить данным Кильского института мировой экономики, то Лондон потратил на эти цели около 13,3 миллиарда евро, Париж — скромные 1,7 миллиарда. Даже вместе эти суммы меркнут на фоне ответственного подхода бюргеров к выполнению американских задач по спонсированию Украины: Берлину это обошлось в 20,9 миллиарда евро.
И что Германия получает за это? За что она так старательно платит? Ну, к примеру, за рецессию. Или за сокращение обрабатывающей промышленности. Или за бунты фермеров — выберите нужное. В рейтинге The Economist по итогам 2023 года немецкая экономика опустилась на 27-е место. Целые компании переносят производство за океан, в США, которые и являются главным выгодоприобретателем от всего, что происходит с Германией. Тем более что они же продают немцам свой сжиженный газ.
При этом некоторые в Берлине уже начинают осознавать взаимосвязь проблем в экономике и борьбы с Россией. "Мы тратим (на Украину. — Прим. ред.) деньги — этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику", — заявил министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек. Он также добавил, что страна лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского топлива.
Но самое печальное для немцев то, что Германия утратила субъектность.
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А теперь вспомним хронологию последних событий. Примерно две недели назад в Bild вышла статья о том, что две трети немцев хотят, чтобы Писториус заменил Шольца. А чуть позже, неделю назад, то же издание опубликовало "планы бундесвера", где говорилось о том, что Германия в составе НАТО готовится вступить в войну с Россией. Позже, правда, в Берлине заявили, что это лишь план учений, а никакие не секретные документы разведки.
И вот сейчас Писториус говорит о том, что к войне действительно нужно готовиться, что русский медведь уже у ворот. И это не что иное, как буквальная присяга Вашингтону: "Мы будем продолжать верить в российскую угрозу, мы будем делать все, что вам нужно, чего бы нам это ни стоило, сколько бы мы за это ни заплатили". Заявлениями о скором столкновении с Москвой он в первую очередь пытается заверить партнеров по ту сторону Атлантики, что при нем Германия продолжит действовать в фарватере Белого дома, продолжит закупать вооружения — к примеру, F-35, несмотря на наличие европейских Eurofighter Typhoon. Ну просто "Америка превыше всего" какое-то! Это очень демонстративный реверанс в адрес Вашингтона, чтобы получить поддержку своих политических амбиций.
Здесь важен еще один нюанс — это мягкая подготовка к неизбежному поражению Украины. Конечно, это не повод расслабляться для нас, но на Западе постепенно свыкаются с мыслью о том, что Киев будет повержен. И нужен новый повод для мобилизации избирателя и налогоплательщика. Теперь им станет угроза для самого НАТО. И Писториус сигнализирует Вашингтону, что готов использовать такую риторику.
Однако все это — все равно не повод спустя рукава относиться к подобным заявлениям и успокаивать себя. В данном случае действительно лучше перебдеть. Поэтому и России к такой войне надо готовиться.
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