https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html

"Осталось три года": в Германии анонсировали войну с Россией

"Осталось три года": в Германии анонсировали войну с Россией - РИА Новости, 24.01.2024

"Осталось три года": в Германии анонсировали войну с Россией

Министр обороны Германии Борис Писториус накануне выступил с шокирующим заявлением: до войны с Россией осталось около трех лет. Конечно, он выбирал выражения... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T08:00

2024-01-24T08:00

2024-01-24T08:04

германия

россия

украина

роберт хабек

борис писториус

нато

f-35

eurofighter typhoon

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg

Министр обороны Германии Борис Писториус накануне выступил с шокирующим заявлением: до войны с Россией осталось около трех лет. Конечно, он выбирал выражения более аккуратно, прикрываясь неназванными авторитетами, как студент-троечник. "Военные эксперты рассчитывают на период в несколько лет, который понадобится, чтобы Россия была в состоянии это сделать (начать боевые действия. — Прим. ред.). Таковы данные, согласно оценкам. Точно — никто не знает. И это время — следующие три-пять лет — мы должны активно использовать, чтобы вооружиться", — отметил начальник немецкого военного ведомства.Это, конечно, не первое подобное заявление, но в России его восприняли особенно остро. Во-первых, внимательное отношение к военным угрозам со стороны Берлина вплетено в генетический код всех наших сограждан — так уж распорядилась история. Тут скорее впору удивляться тому, что принимающие решения в Германии люди так плохо знакомы с ее уроками. Но на тему интеллектуального вырождения западного истеблишмента и так сказано немало.Во-вторых, было бы странно ожидать иной реакции российской стороны в условиях, когда воинственной риторикой дело не ограничивается: на носу крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны. В маневрах примут участие около 90 тысяч солдат альянса, и проходить они будут у границ России — преимущественно в Польше и Прибалтике.Так что, безусловно, к заявлениям такого рода нужно относиться с должным вниманием. Но не менее тщательно стоит анализировать подноготную, которая скрывается за подобной риторикой. А она заключается в следующем.Германия уже участвует в войне с Россией, пусть и опосредованно, руками ВСУ. Тем не менее ФРГ — главный спонсор Киева в Европе: Франция и Великобритания даже не близки к Германии по расходам на Украину. Если верить данным Кильского института мировой экономики, то Лондон потратил на эти цели около 13,3 миллиарда евро, Париж — скромные 1,7 миллиарда. Даже вместе эти суммы меркнут на фоне ответственного подхода бюргеров к выполнению американских задач по спонсированию Украины: Берлину это обошлось в 20,9 миллиарда евро.И что Германия получает за это? За что она так старательно платит? Ну, к примеру, за рецессию. Или за сокращение обрабатывающей промышленности. Или за бунты фермеров — выберите нужное. В рейтинге The Economist по итогам 2023 года немецкая экономика опустилась на 27-е место. Целые компании переносят производство за океан, в США, которые и являются главным выгодоприобретателем от всего, что происходит с Германией. Тем более что они же продают немцам свой сжиженный газ.При этом некоторые в Берлине уже начинают осознавать взаимосвязь проблем в экономике и борьбы с Россией. "Мы тратим (на Украину. — Прим. ред.) деньги — этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику", — заявил министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек. Он также добавил, что страна лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского топлива.Но самое печальное для немцев то, что Германия утратила субъектность.А теперь вспомним хронологию последних событий. Примерно две недели назад в Bild вышла статья о том, что две трети немцев хотят, чтобы Писториус заменил Шольца. А чуть позже, неделю назад, то же издание опубликовало "планы бундесвера", где говорилось о том, что Германия в составе НАТО готовится вступить в войну с Россией. Позже, правда, в Берлине заявили, что это лишь план учений, а никакие не секретные документы разведки.И вот сейчас Писториус говорит о том, что к войне действительно нужно готовиться, что русский медведь уже у ворот. И это не что иное, как буквальная присяга Вашингтону: "Мы будем продолжать верить в российскую угрозу, мы будем делать все, что вам нужно, чего бы нам это ни стоило, сколько бы мы за это ни заплатили". Заявлениями о скором столкновении с Москвой он в первую очередь пытается заверить партнеров по ту сторону Атлантики, что при нем Германия продолжит действовать в фарватере Белого дома, продолжит закупать вооружения — к примеру, F-35, несмотря на наличие европейских Eurofighter Typhoon. Ну просто "Америка превыше всего" какое-то! Это очень демонстративный реверанс в адрес Вашингтона, чтобы получить поддержку своих политических амбиций.Здесь важен еще один нюанс — это мягкая подготовка к неизбежному поражению Украины. Конечно, это не повод расслабляться для нас, но на Западе постепенно свыкаются с мыслью о том, что Киев будет повержен. И нужен новый повод для мобилизации избирателя и налогоплательщика. Теперь им станет угроза для самого НАТО. И Писториус сигнализирует Вашингтону, что готов использовать такую риторику.Однако все это — все равно не повод спустя рукава относиться к подобным заявлениям и успокаивать себя. В данном случае действительно лучше перебдеть. Поэтому и России к такой войне надо готовиться.

https://ria.ru/20240121/voyna-1922539030.html

https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

германия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

германия, россия, украина, роберт хабек, борис писториус, нато, f-35, eurofighter typhoon, вооруженные силы украины, bild, аналитика