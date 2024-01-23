Министр обороны ФРГ сделал заявление о войне с Россией
Министр обороны ФРГ Писториус призвал Германию готовиться к войне с Россией
© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Берлин должен осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому Германии необходимо вооружаться, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ZDF.
"Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. И это необходимо", — сказал министр.
Писториус добавил, что с этой целью в Прибалтике должна присутствовать немецкая бригада, которая к 2027 году, по его словам, будет "полностью боеспособна".
"Военные эксперты рассчитывают на период в несколько лет, который понадобится, чтобы Россия была в состоянии это сделать (начать боевые действия. — Прим. ред.). Таковы данные по оценкам — точно никто не знает. И это время — следующие три-пять лет — мы должны активно использовать, чтобы вооружиться", — заявил глава ведомства.
На прошлой неделе немецкий таблоид Bild выпустил материал о том, что Россия могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Автор статьи сослался при этом на некий секретный документ Вооруженных сил ФРГ. В Минобороны Германии не стали комментировать изданию эту информацию перед публикацией, но впоследствии заявили, что "рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны" — это часть повседневной рутины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией сравнила материал таблоида с "мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке".
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.