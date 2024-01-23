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Министр обороны ФРГ сделал заявление о войне с Россией - РИА Новости, 23.01.2024
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02:52 23.01.2024 (обновлено: 10:22 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/frg-1922868976.html
Министр обороны ФРГ сделал заявление о войне с Россией
Министр обороны ФРГ сделал заявление о войне с Россией - РИА Новости, 23.01.2024
Министр обороны ФРГ сделал заявление о войне с Россией
Берлин должен осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому Германии необходимо вооружаться, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T02:52
2024-01-23T10:22
в мире
германия
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борис писториус
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Берлин должен осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому Германии необходимо вооружаться, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ZDF."Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. И это необходимо", — сказал министр.Писториус добавил, что с этой целью в Прибалтике должна присутствовать немецкая бригада, которая к 2027 году, по его словам, будет "полностью боеспособна"."Военные эксперты рассчитывают на период в несколько лет, который понадобится, чтобы Россия была в состоянии это сделать (начать боевые действия. — Прим. ред.). Таковы данные по оценкам — точно никто не знает. И это время — следующие три-пять лет — мы должны активно использовать, чтобы вооружиться", — заявил глава ведомства.На прошлой неделе немецкий таблоид Bild выпустил материал о том, что Россия могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Автор статьи сослался при этом на некий секретный документ Вооруженных сил ФРГ. В Минобороны Германии не стали комментировать изданию эту информацию перед публикацией, но впоследствии заявили, что "рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны" — это часть повседневной рутины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией сравнила материал таблоида с "мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке".Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240122/territorii-1922797228.html
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в мире, германия, россия, нато, борис писториус, берлин (город)
В мире, Германия, Россия, НАТО, Борис Писториус, Берлин (город)
Министр обороны ФРГ сделал заявление о войне с Россией

Министр обороны ФРГ Писториус призвал Германию готовиться к войне с Россией

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Берлин должен осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому Германии необходимо вооружаться, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала ZDF.
"Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. И это необходимо", — сказал министр.
Писториус добавил, что с этой целью в Прибалтике должна присутствовать немецкая бригада, которая к 2027 году, по его словам, будет "полностью боеспособна".
"Военные эксперты рассчитывают на период в несколько лет, который понадобится, чтобы Россия была в состоянии это сделать (начать боевые действия. — Прим. ред.). Таковы данные по оценкам — точно никто не знает. И это время — следующие три-пять лет — мы должны активно использовать, чтобы вооружиться", — заявил глава ведомства.
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На прошлой неделе немецкий таблоид Bild выпустил материал о том, что Россия могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Автор статьи сослался при этом на некий секретный документ Вооруженных сил ФРГ. В Минобороны Германии не стали комментировать изданию эту информацию перед публикацией, но впоследствии заявили, что "рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны" — это часть повседневной рутины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией сравнила материал таблоида с "мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке".
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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