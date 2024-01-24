Рейтинг@Mail.ru
СМИ: опасения Зеленского начинают сбываться - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:22 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923317909.html
СМИ: опасения Зеленского начинают сбываться
СМИ: опасения Зеленского начинают сбываться - РИА Новости, 24.01.2024
СМИ: опасения Зеленского начинают сбываться
США не смогут ремонтировать уже поставленную ВСУ технику, как и опасался президент Украины Владимир Зеленский, пишет Business Insider. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T23:22
2024-01-24T23:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
патрик райдер
джон кирби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920890741_0:0:2638:1484_1920x0_80_0_0_aa1cf99a1c200a6265a78c6625ecf450.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. США не смогут ремонтировать уже поставленную ВСУ технику, как и опасался президент Украины Владимир Зеленский, пишет Business Insider."Пентагон заявил, что американское оружие на Украине выходит из строя, потому что он не может помочь ВСУ отремонтировать его. Задержка вызвана тем, что конгресс отказал в дополнительном финансировании, что блокирует не только новую помощь, но и постоянную поддержку уже имеющейся", — говорится в материале.Отмечается, что это подтвердил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга. При этом точной информации о каком именно оружии идет речь нет.Как результат, происходит сокращение поставок, уменьшаются запасы боеприпасов, а украинские войска вынуждены сворачивать военные операции на передовой. На прошлой неделе в интервью Business Insider Зеленский уже выражал свои опасения по этому поводу. Он признал, что отсутствие поддержки Запада приведет к нехватке артиллерии, "очень большой" нехватке зенитных ракет, а также к большому количеству убитых и раненых.Ранее в понедельник координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби счел вполне возможным отказ западных стран от поддержки Киева, если конгресс США не поддержит выделение новой помощи Украине. Администрация Белого дома направила запрос в американский конгресс несколько месяцев назад. Всего она хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до десяти тысяч и более мигрантов ежедневно.
https://ria.ru/20240124/donetsk-1923307075.html
https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920890741_0:0:2348:1760_1920x0_80_0_0_49baf37c484c50edcfc904e31455a169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, патрик райдер, джон кирби, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Патрик Райдер, Джон Кирби, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
СМИ: опасения Зеленского начинают сбываться

BI: США не смогут ремонтировать уже поставленную технику ВСУ

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. США не смогут ремонтировать уже поставленную ВСУ технику, как и опасался президент Украины Владимир Зеленский, пишет Business Insider.
"Пентагон заявил, что американское оружие на Украине выходит из строя, потому что он не может помочь ВСУ отремонтировать его. Задержка вызвана тем, что конгресс отказал в дополнительном финансировании, что блокирует не только новую помощь, но и постоянную поддержку уже имеющейся", — говорится в материале.
Кадры с места обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
"Лично насчитал". Военкор из США пришел в ужас от увиденного в Донецке
Вчера, 21:43
Отмечается, что это подтвердил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга. При этом точной информации о каком именно оружии идет речь нет.
Как результат, происходит сокращение поставок, уменьшаются запасы боеприпасов, а украинские войска вынуждены сворачивать военные операции на передовой. На прошлой неделе в интервью Business Insider Зеленский уже выражал свои опасения по этому поводу. Он признал, что отсутствие поддержки Запада приведет к нехватке артиллерии, "очень большой" нехватке зенитных ракет, а также к большому количеству убитых и раненых.
Ранее в понедельник координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби счел вполне возможным отказ западных стран от поддержки Киева, если конгресс США не поддержит выделение новой помощи Украине. Администрация Белого дома направила запрос в американский конгресс несколько месяцев назад. Всего она хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.
Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до десяти тысяч и более мигрантов ежедневно.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Зеленский пошел по стопам Гитлера 1944 года. Значит, повторится и 1945-й
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийПатрик РайдерДжон КирбиМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала