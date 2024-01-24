https://ria.ru/20240124/ukraina-1923317909.html

СМИ: опасения Зеленского начинают сбываться

СМИ: опасения Зеленского начинают сбываться - РИА Новости, 24.01.2024

СМИ: опасения Зеленского начинают сбываться

США не смогут ремонтировать уже поставленную ВСУ технику, как и опасался президент Украины Владимир Зеленский, пишет Business Insider. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T23:22

2024-01-24T23:22

2024-01-24T23:22

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. США не смогут ремонтировать уже поставленную ВСУ технику, как и опасался президент Украины Владимир Зеленский, пишет Business Insider."Пентагон заявил, что американское оружие на Украине выходит из строя, потому что он не может помочь ВСУ отремонтировать его. Задержка вызвана тем, что конгресс отказал в дополнительном финансировании, что блокирует не только новую помощь, но и постоянную поддержку уже имеющейся", — говорится в материале.Отмечается, что это подтвердил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга. При этом точной информации о каком именно оружии идет речь нет.Как результат, происходит сокращение поставок, уменьшаются запасы боеприпасов, а украинские войска вынуждены сворачивать военные операции на передовой. На прошлой неделе в интервью Business Insider Зеленский уже выражал свои опасения по этому поводу. Он признал, что отсутствие поддержки Запада приведет к нехватке артиллерии, "очень большой" нехватке зенитных ракет, а также к большому количеству убитых и раненых.Ранее в понедельник координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби счел вполне возможным отказ западных стран от поддержки Киева, если конгресс США не поддержит выделение новой помощи Украине. Администрация Белого дома направила запрос в американский конгресс несколько месяцев назад. Всего она хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до десяти тысяч и более мигрантов ежедневно.

https://ria.ru/20240124/donetsk-1923307075.html

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