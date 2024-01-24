https://ria.ru/20240124/ukraina-1923315291.html

СМИ: Киев просит ЕС ужесточить правила миграции для возвращения беженцев

СМИ: Киев просит ЕС ужесточить правила миграции для возвращения беженцев - РИА Новости, 24.01.2024

СМИ: Киев просит ЕС ужесточить правила миграции для возвращения беженцев

Киев оказывает давление на чиновников ЕС, чтобы они в будущем ужесточили миграционные правила и тем самым поспособствовали возвращению беженцев на Украину,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T22:58

2024-01-24T22:58

2024-01-24T22:58

специальная военная операция на украине

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сергей лещенко

евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Киев оказывает давление на чиновников ЕС, чтобы они в будущем ужесточили миграционные правила и тем самым поспособствовали возвращению беженцев на Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов. Совет ЕС в сентябре продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты. По информации издания, Украина проводит переговоры с чиновниками из Евросоюза, чтобы гарантировать возвращение большего числа ее граждан в следующем году. "С украинской стороны оказывается некоторое давление, чтобы будущие правила были ужесточены", - говорится в сообщении газеты. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что принимающие украинских беженцев страны должны перестать поддерживать их, чтобы они могли вернуться на Украину. Он добавил, что, по его мнению, многие украинские чиновники придерживаются аналогичного мнения. Дипломаты ЕС ожидают, что после принятия на Украине законопроекта о мобилизации давление со стороны Киева возрастет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html

https://ria.ru/20240114/preimuschestvo-1921212509.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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украина, киев, в мире, владимир зеленский, сергей лещенко, евросоюз, вооруженные силы украины, politico