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СМИ: Киев просит ЕС ужесточить правила миграции для возвращения беженцев - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923315291.html
СМИ: Киев просит ЕС ужесточить правила миграции для возвращения беженцев
СМИ: Киев просит ЕС ужесточить правила миграции для возвращения беженцев - РИА Новости, 24.01.2024
СМИ: Киев просит ЕС ужесточить правила миграции для возвращения беженцев
Киев оказывает давление на чиновников ЕС, чтобы они в будущем ужесточили миграционные правила и тем самым поспособствовали возвращению беженцев на Украину,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T22:58
2024-01-24T22:58
специальная военная операция на украине
украина
киев
в мире
владимир зеленский
сергей лещенко
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Киев оказывает давление на чиновников ЕС, чтобы они в будущем ужесточили миграционные правила и тем самым поспособствовали возвращению беженцев на Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов. Совет ЕС в сентябре продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты. По информации издания, Украина проводит переговоры с чиновниками из Евросоюза, чтобы гарантировать возвращение большего числа ее граждан в следующем году. "С украинской стороны оказывается некоторое давление, чтобы будущие правила были ужесточены", - говорится в сообщении газеты. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что принимающие украинских беженцев страны должны перестать поддерживать их, чтобы они могли вернуться на Украину. Он добавил, что, по его мнению, многие украинские чиновники придерживаются аналогичного мнения. Дипломаты ЕС ожидают, что после принятия на Украине законопроекта о мобилизации давление со стороны Киева возрастет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html
https://ria.ru/20240114/preimuschestvo-1921212509.html
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украина, киев, в мире, владимир зеленский, сергей лещенко, евросоюз, вооруженные силы украины, politico
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, В мире, Владимир Зеленский, Сергей Лещенко, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Politico
СМИ: Киев просит ЕС ужесточить правила миграции для возвращения беженцев

Politico: Киев просит ЕС ужесточить правила миграции для возвращения беженцев

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Киев оказывает давление на чиновников ЕС, чтобы они в будущем ужесточили миграционные правила и тем самым поспособствовали возвращению беженцев на Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов.
Совет ЕС в сентябре продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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По информации издания, Украина проводит переговоры с чиновниками из Евросоюза, чтобы гарантировать возвращение большего числа ее граждан в следующем году.
"С украинской стороны оказывается некоторое давление, чтобы будущие правила были ужесточены", - говорится в сообщении газеты.
Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что принимающие украинских беженцев страны должны перестать поддерживать их, чтобы они могли вернуться на Украину. Он добавил, что, по его мнению, многие украинские чиновники придерживаются аналогичного мнения.
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Дипломаты ЕС ожидают, что после принятия на Украине законопроекта о мобилизации давление со стороны Киева возрастет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.
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Вчера, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевВ миреВладимир ЗеленскийСергей ЛещенкоЕвросоюзВооруженные силы УкраиныPolitico
 
 
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