https://ria.ru/20240124/ukraina-1923314784.html

Украина должна ответить за сбитый Ил-76, заявил Балицкий

Украина должна ответить за сбитый Ил-76, заявил Балицкий - РИА Новости, 24.01.2024

Украина должна ответить за сбитый Ил-76, заявил Балицкий

Украина должна понести ответственность за сбитый в Белгородской области самолет Ил-76, отвечать надо ударами по центрам принятия "таких подлых" решений, заявил... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T22:48

2024-01-24T22:48

2024-01-24T22:48

специальная военная операция на украине

украина

киев

белгородская область

евгений балицкий

вячеслав володин

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украина должна понести ответственность за сбитый в Белгородской области самолет Ил-76, отвечать надо ударами по центрам принятия "таких подлых" решений, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Во-первых, я считаю, что не должно быть ни одного спокойного места на территории Украины для клики Зеленского. Мы должны отвечать за их безнравственные, жестокие поступки ударами по центрам принятия решений, ударами по администрации президента, министерства обороны Украины, Верховной Раде и по всем объектам, где принимаются решения на такие подлые, низкие поступки. Если они уже готовы пожертвовать своими же людьми для того, чтобы достичь какого-то там пиара или понравиться своим западным кураторам", - сказал Балицкий. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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киев

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Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 2024-01-24T22:48 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, киев, белгородская область, евгений балицкий, вячеслав володин, вооруженные силы украины, верховная рада украины, госдума рф, в мире, крушение ил-76 в белгородской области