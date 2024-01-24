https://ria.ru/20240124/ukraina-1923286581.html

В Раде раскритиковали реакцию украинских властей на крушение Ил-76

В Раде раскритиковали реакцию украинских властей на крушение Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024

В Раде раскритиковали реакцию украинских властей на крушение Ил-76

Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в резкой форме раскритиковал власти Украины за молчание по поводу крушения Ил-76 с украинскими военнопленными... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T19:13

2024-01-24T19:13

2024-01-24T19:13

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в резкой форме раскритиковал власти Украины за молчание по поводу крушения Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Ранее в среду ряд украинских СМИ, ссылаясь на источники в ВСУ, заявил об ответственности украинских войск за уничтожение самолета. После сообщения Минобороны России о находившихся на борту Ил-76 украинских военнопленных украинские медиа начали массово подчищать заголовки ранее вышедших новостей. Редактируя новости, издания сместили акцент с "причастности ВСУ" на то, что "упавший самолет перевозил ракеты для С-300", либо на то, что "минобороны Украины пока не может подтвердить поражение самолета Ил-76 украинскими силами обороны". Вечером в среду генеральный штаб ВСУ выпустил заявление, в котором дал понять, что Ил-76 был сбит украинскими военными. "Еще раз, вы можете меня обзывать, писать все что угодно… Но того, что… все сидят и молчат…это не изменит… Что министр обороны пропал. Что офис президента пропал. Что все … сидят и молчат, и просто смотрят и ждут, на кого бы все свалить... Они (власти – ред.) делят должности и сейчас раздумывают, кого уволить", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале, сопроводив свой пост нецензурной бранью. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. Борт, летевший в Белгород с подмосковного аэродрома "Чкаловский", вез на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождающих и шесть членов экипажа погибли. По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в тот же день. Украинские СМИ сначала написали, что самолет сбили именно ВСУ, но затем удалили эту информацию. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot либо IRIS-T. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву эти ЗРК. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 под Белгородом ставит вопрос о возможности хоть каких-то договоренностей с Украиной.

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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-24T19:13 true PT0M26S

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