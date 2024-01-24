https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

Украина убивает своих

Украина убивает своих - РИА Новости, 24.01.2024

Украина убивает своих

Украинская ПВО выпустила иностранные ракеты по российскому транспортнику Ил-76. Самолет рухнул, все находившиеся на борту погибли. Это не просто еще один... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T17:35

2024-01-24T17:35

2024-01-24T17:45

аналитика

украина

киев

днепр (город)

вячеслав володин

вооруженные силы украины

ил-76

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Украинская ПВО выпустила иностранные ракеты по российскому транспортнику Ил-76. Самолет рухнул, все находившиеся на борту погибли. Это не просто еще один кровавый бессмысленный теракт, который ни на секунду не отсрочит крах киевского режима.На этот раз руководство бывшей УССР превзошло себя. "Ил" летел с гуманитарной миссией. На борту находились 65 украинских военнопленных. Это были бойцы ВСУ, отпущенные по обмену на родину. Цинизм ситуации трудно вообразить.Люди, воевавшие за Киев, возвращаются домой, к своим семьям. Да, они — наши противники, но мы честны в соблюдении законов и обычаев войны: их подлечили, подкормили. Они жили у нас в человеческих условиях. И вот им повезло попасть в список на обмен. Родных известили — дома их ждут жены, дети.Но самолет был сбит из ЗРК ВСУ, а газета "Украинская правда" бодро отрапортовала об этой победе. Как же это в стиле киевских нацистов: убить своих граждан, своих защитников — и этим хвалиться.Сейчас издание стремительно трет ссылки, но интернет все помнит. Британская Guardian отметила хвастливую публикацию украинского СМИ. Вряд ли пропустили эту статью жены, матери и дети погибших пленных. Эмоции их, конечно, трудно вообразить. Сначала они отпустили своих родных на войну, потом дрожали за их судьбу, наконец, смогли успокоиться: российский плен — это гораздо лучше, чем бессмысленная гибель где-нибудь на подступах к Крынкам. И вот привалило счастье: их захистников должны вернуть на Украину. Но тут их средь бела дня на глазах у всего мира убивают собственные власти — до такого даже гитлеровский режим не опускался, кстати говоря.Ничего принципиально нового в этом теракте нет. Киевский режим давно не скрывает, что подведомственное население для него — просто пушечное мясо, которое задешево меняют на доллары для Зеленского и Ко. Бросать своих бойцов на верную смерть под Артемовском или Марьинкой — разве не было это таким же массовым убийством своих граждан?Или возьмите эту сюрреалистическую эпопею с Крынками — опорником ВСУ на левом берегу Днепра. Русская армия день за днем перемалывает там украинских бойцов, но командование шлет туда все новых несчастных. От кадров их переправ через Днепр кровь стынет в жилах: на своих лодчонках они как на ладони — легкая мишень для нашей артиллерии. Но их все шлют туда и шлют. Зачем?В свою очередь, вэсэушники, чувствуя, что их предает собственное командование, прикрываются мирными жителями, фактически берут их в заложники — это классическая практика террористов. Руины Мариуполя — наглядное свидетельство того, что к своим соотечественникам украинские военные относятся как к врагам.Зеленскому и Залужному как воздух нужно это массовое кровопролитие: они его монетизируют. Потом родственники Зеленского прикупят очередную виллу у теплого моря. Его жена пройдется по бутикам в Лондоне. А жены бессмысленно погибших сегодня украинских военных — что думают они об этой кровавой лотерее?Отдельно поблагодарить за эту трагедию им стоит американских и немецких патронов Киева. Ил-76 был сбит из иностранного ПВО. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже предложил депутатам обратиться к немецкому бундестагу и конгрессу США. Вы там обещали поддерживать украинцев? Но вы их убиваете. Вы разгуляли на Незалежной такой террористический режим, что он, будучи не в силах дотянуться до русских, бьет по своим. Весь этот ад профинансирован вами, вам показалось, что это "удачная инвестиция".Что ж, посмотрите, как гибнут обманутые вами люди. Особенно полезно будет узнать про эту историю американским и европейским налогоплательщикам. Некоторые из них искренне считают, что помогают "свободной демократической" Украине. Ну вот так на деле выглядит эта помощь — гораздо больше это похоже на спонсирование терроризма.Не думается, что атака на Ил-76 была какой-то там "трагической ошибкой". Российский транспортник — знаменитый ценный самолет, подбить его — большая удача. Российские летчики — это высочайшие профессионалы, на них идет настоящая охота. То есть с военной точки зрения это была очень дорогая цель.А пленные — что пленные? Киевский режим ненавидит таких людей. На фронте вэсэушника, задумавшего сдаться, с легкостью пристрелит свой же командир. Так чего же им жалеть тех, кого они считают предателями? Жалеть их будут только в России: второй борт с пленными сумел вовремя развернуться после атаки на Ил-76 и благополучно вернулся на аэродром.Члены экипажа погибшего Ил-76 проявили выдающееся мужество и мастерство, сумев увести самолет подальше от населенного пункта. Их отвага и самопожертвование — это еще один трудный шаг на пути к нашей победе. Они — герои.Но что сказать об украинских военных — жертвах теракта? Их гибель страшна своей абсолютной бессмысленностью. Это русские люди, замороченные киевскими маньяками и ими же убитые. Их смерть — наглядная метафора судьбы всей Украины.

https://ria.ru/20240124/krushenie-1923213828.html

https://ria.ru/20240124/minoborony-1923221711.html

https://ria.ru/20240124/vsu-1923237198.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923247755.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923237627.html

https://ria.ru/20240124/il-76-1923211478.html

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аналитика, украина, киев, днепр (город), вячеслав володин, вооруженные силы украины, ил-76