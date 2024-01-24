В Госдуме заявили, что Украина нарушила военные и криминальные принципы
Шхагошев: Украина терактом против своих нарушила военные и криминальные принципы
© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украина терактом против собственных граждан на сбитом самолете нарушила военные, и даже криминальные принципы, об этом сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
Киевский нацистский режим сбил российский военно-транспортный самолет, перевозивший украинских военнослужащих для обмена, чтобы обвинить Россию в уничтожении украинских военных, заявило министерство обороны РФ.
"Сегодня Украина совершила террористический акт против собственных граждан на чужой территории, имея полные гарантии их безопасности <…> В истории терроризма этот инцидент займет особое место, как жестко нарушающий не только военные, но даже криминальные принципы", - сообщил Шхагошев.
В 11.15 мск в среду Киев совершил теракт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский - Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена. На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.
По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет был сбит украинскими военными "тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса - либо Patriot, либо IRIS-T". Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, также он предложил разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.