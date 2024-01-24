https://ria.ru/20240124/ukraina-1923237627.html

В Госдуме заявили, что Украина нарушила военные и криминальные принципы

В Госдуме заявили, что Украина нарушила военные и криминальные принципы - РИА Новости, 24.01.2024

В Госдуме заявили, что Украина нарушила военные и криминальные принципы

Украина терактом против собственных граждан на сбитом самолете нарушила военные, и даже криминальные принципы, об этом сообщил РИА Новости член думского... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:28

2024-01-24T16:28

2024-01-24T16:28

специальная военная операция на украине

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адальби шхагошев

госдума рф

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украина терактом против собственных граждан на сбитом самолете нарушила военные, и даже криминальные принципы, об этом сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Киевский нацистский режим сбил российский военно-транспортный самолет, перевозивший украинских военнослужащих для обмена, чтобы обвинить Россию в уничтожении украинских военных, заявило министерство обороны РФ. "Сегодня Украина совершила террористический акт против собственных граждан на чужой территории, имея полные гарантии их безопасности <…> В истории терроризма этот инцидент займет особое место, как жестко нарушающий не только военные, но даже криминальные принципы", - сообщил Шхагошев. В 11.15 мск в среду Киев совершил теракт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский - Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена. На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли. По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет был сбит украинскими военными "тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса - либо Patriot, либо IRIS-T". Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, также он предложил разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.

https://ria.ru/20240124/letchiki-1923232259.html

https://ria.ru/20240124/il-76-1923211478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, адальби шхагошев, госдума рф, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, ситуация в днр и лнр