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В Госдуме заявили, что Украина нарушила военные и криминальные принципы - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923237627.html
В Госдуме заявили, что Украина нарушила военные и криминальные принципы
В Госдуме заявили, что Украина нарушила военные и криминальные принципы - РИА Новости, 24.01.2024
В Госдуме заявили, что Украина нарушила военные и криминальные принципы
Украина терактом против собственных граждан на сбитом самолете нарушила военные, и даже криминальные принципы, об этом сообщил РИА Новости член думского... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:28
2024-01-24T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
адальби шхагошев
госдума рф
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украина терактом против собственных граждан на сбитом самолете нарушила военные, и даже криминальные принципы, об этом сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Киевский нацистский режим сбил российский военно-транспортный самолет, перевозивший украинских военнослужащих для обмена, чтобы обвинить Россию в уничтожении украинских военных, заявило министерство обороны РФ. "Сегодня Украина совершила террористический акт против собственных граждан на чужой территории, имея полные гарантии их безопасности &lt;…&gt; В истории терроризма этот инцидент займет особое место, как жестко нарушающий не только военные, но даже криминальные принципы", - сообщил Шхагошев. В 11.15 мск в среду Киев совершил теракт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский - Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена. На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли. По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет был сбит украинскими военными "тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса - либо Patriot, либо IRIS-T". Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, также он предложил разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.
https://ria.ru/20240124/letchiki-1923232259.html
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в мире, украина, россия, адальби шхагошев, госдума рф, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Адальби Шхагошев, Госдума РФ, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме заявили, что Украина нарушила военные и криминальные принципы

Шхагошев: Украина терактом против своих нарушила военные и криминальные принципы

© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украина терактом против собственных граждан на сбитом самолете нарушила военные, и даже криминальные принципы, об этом сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
Киевский нацистский режим сбил российский военно-транспортный самолет, перевозивший украинских военнослужащих для обмена, чтобы обвинить Россию в уничтожении украинских военных, заявило министерство обороны РФ.
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Летчики Ил-76 отвели самолет от населенного пункта перед крушением
Вчера, 15:58
"Сегодня Украина совершила террористический акт против собственных граждан на чужой территории, имея полные гарантии их безопасности <…> В истории терроризма этот инцидент займет особое место, как жестко нарушающий не только военные, но даже криминальные принципы", - сообщил Шхагошев.
В 11.15 мск в среду Киев совершил теракт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский - Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена. На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.
По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет был сбит украинскими военными "тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса - либо Patriot, либо IRIS-T". Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, также он предложил разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.
Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Толстой заявил, что после крушения Ил-76 переговоров с Киевом быть не может
Вчера, 14:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАдальби ШхагошевГосдума РФИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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