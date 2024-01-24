https://ria.ru/20240124/ukraina-1923228913.html

Шмыгаль заявил, что Словакия не заблокирует выделение средств от ЕС

Шмыгаль заявил, что Словакия не заблокирует выделение средств от ЕС - РИА Новости, 24.01.2024

Шмыгаль заявил, что Словакия не заблокирует выделение средств от ЕС

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам переговоров в среду со словацким коллегой Робертом Фицо заявил, что Словакия пообещала поддержать программу... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:44

2024-01-24T15:44

2024-01-24T15:44

специальная военная операция на украине

украина

словакия

в мире

роберт фицо

денис шмыгаль

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам переговоров в среду со словацким коллегой Робертом Фицо заявил, что Словакия пообещала поддержать программу ЕС о выделении 50 миллиардов евро Украине, что позволит закупать оружие и оборудование у словацких компаний. "Словакия поддержит программу Ukraine Facility, предусматривающую выделение Украине 50 миллиардов евро со стороны ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Правительственного портала" Украины. Из сообщения следует, что, кроме прочего, стороны договорились, что правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники. Также страны договорились сотрудничать в вопросе поставок техники словацкими компаниями для возведения оборонительных рубежей. Со своей стороны, как передает пресс-служба, Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины. Ранее Фицо заявлял, что на этой встрече он сообщит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО. Он также говорил, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а Евросоюз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте. Фицо ранее также говорил о том, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении.

https://ria.ru/20240122/fitso-1922772792.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, словакия, в мире, роберт фицо, денис шмыгаль, евросоюз, ситуация в днр и лнр