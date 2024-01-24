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Шмыгаль заявил, что Словакия не заблокирует выделение средств от ЕС - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:44 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923228913.html
Шмыгаль заявил, что Словакия не заблокирует выделение средств от ЕС
Шмыгаль заявил, что Словакия не заблокирует выделение средств от ЕС - РИА Новости, 24.01.2024
Шмыгаль заявил, что Словакия не заблокирует выделение средств от ЕС
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам переговоров в среду со словацким коллегой Робертом Фицо заявил, что Словакия пообещала поддержать программу... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:44
2024-01-24T15:44
специальная военная операция на украине
украина
словакия
в мире
роберт фицо
денис шмыгаль
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам переговоров в среду со словацким коллегой Робертом Фицо заявил, что Словакия пообещала поддержать программу ЕС о выделении 50 миллиардов евро Украине, что позволит закупать оружие и оборудование у словацких компаний. "Словакия поддержит программу Ukraine Facility, предусматривающую выделение Украине 50 миллиардов евро со стороны ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Правительственного портала" Украины. Из сообщения следует, что, кроме прочего, стороны договорились, что правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники. Также страны договорились сотрудничать в вопросе поставок техники словацкими компаниями для возведения оборонительных рубежей. Со своей стороны, как передает пресс-служба, Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины. Ранее Фицо заявлял, что на этой встрече он сообщит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО. Он также говорил, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а Евросоюз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте. Фицо ранее также говорил о том, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении.
https://ria.ru/20240122/fitso-1922772792.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html
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украина, словакия, в мире, роберт фицо, денис шмыгаль, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Словакия, В мире, Роберт Фицо, Денис Шмыгаль, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шмыгаль заявил, что Словакия не заблокирует выделение средств от ЕС

Шмыгаль: Словакия поддержит выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро для Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам переговоров в среду со словацким коллегой Робертом Фицо заявил, что Словакия пообещала поддержать программу ЕС о выделении 50 миллиардов евро Украине, что позволит закупать оружие и оборудование у словацких компаний.
"Словакия поддержит программу Ukraine Facility, предусматривающую выделение Украине 50 миллиардов евро со стороны ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Правительственного портала" Украины.
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Из сообщения следует, что, кроме прочего, стороны договорились, что правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники. Также страны договорились сотрудничать в вопросе поставок техники словацкими компаниями для возведения оборонительных рубежей. Со своей стороны, как передает пресс-служба, Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.
Ранее Фицо заявлял, что на этой встрече он сообщит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО. Он также говорил, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а Евросоюз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте.
Фицо ранее также говорил о том, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСловакияВ миреРоберт ФицоДенис ШмыгальЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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