https://ria.ru/20240124/ukraina-1923228913.html
Шмыгаль заявил, что Словакия не заблокирует выделение средств от ЕС
Шмыгаль заявил, что Словакия не заблокирует выделение средств от ЕС - РИА Новости, 24.01.2024
Шмыгаль заявил, что Словакия не заблокирует выделение средств от ЕС
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам переговоров в среду со словацким коллегой Робертом Фицо заявил, что Словакия пообещала поддержать программу... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:44
2024-01-24T15:44
2024-01-24T15:44
специальная военная операция на украине
украина
словакия
в мире
роберт фицо
денис шмыгаль
евросоюз
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_449:0:2254:1015_1920x0_80_0_0_6f2112e0dcb379d476eff67518c3f7a0.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам переговоров в среду со словацким коллегой Робертом Фицо заявил, что Словакия пообещала поддержать программу ЕС о выделении 50 миллиардов евро Украине, что позволит закупать оружие и оборудование у словацких компаний. "Словакия поддержит программу Ukraine Facility, предусматривающую выделение Украине 50 миллиардов евро со стороны ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Правительственного портала" Украины. Из сообщения следует, что, кроме прочего, стороны договорились, что правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники. Также страны договорились сотрудничать в вопросе поставок техники словацкими компаниями для возведения оборонительных рубежей. Со своей стороны, как передает пресс-служба, Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины. Ранее Фицо заявлял, что на этой встрече он сообщит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО. Он также говорил, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, а Евросоюз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте. Фицо ранее также говорил о том, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении.
https://ria.ru/20240122/fitso-1922772792.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html
украина
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_466:0:1990:1143_1920x0_80_0_0_0e3c7411d856fc8aea3163ab68c19096.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, словакия, в мире, роберт фицо, денис шмыгаль, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Словакия, В мире, Роберт Фицо, Денис Шмыгаль, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шмыгаль заявил, что Словакия не заблокирует выделение средств от ЕС
Шмыгаль: Словакия поддержит выделение Евросоюзом 50 миллиардов евро для Украины
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам переговоров в среду со словацким коллегой Робертом Фицо заявил, что Словакия пообещала поддержать программу ЕС о выделении 50 миллиардов евро Украине, что позволит закупать оружие и оборудование у словацких компаний.
"Словакия поддержит программу Ukraine Facility, предусматривающую выделение Украине 50 миллиардов евро со стороны ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Правительственного портала" Украины.
"Придется". Фицо сделал шокирующее заявление об Украине
Из сообщения следует, что, кроме прочего, стороны договорились, что правительство Словакии не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники. Также страны договорились сотрудничать в вопросе поставок техники словацкими компаниями для возведения оборонительных рубежей. Со своей стороны, как передает пресс-служба, Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.
Ранее Фицо заявлял, что на этой встрече он сообщит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО
. Он также говорил, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США
, а Евросоюз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском конфликте.
Фицо ранее также говорил о том, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию
в военном отношении.
Как было — не будет. Европа готовится к прощанию с Украиной