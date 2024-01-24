https://ria.ru/20240124/ukraina-1923204369.html

Польские фермеры устроили по всей стране акцию протеста из-за Украины

Польские фермеры устроили по всей стране акцию протеста из-за Украины - РИА Новости, 24.01.2024

Польские фермеры устроили по всей стране акцию протеста из-за Украины

В Польше фермеры устроили массовую акцию протеста, выступая против наплыва сельскохозяйственных товаров с Украины, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:29

2024-01-24T14:29

2024-01-24T16:34

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ВАРШАВА, 24 янв — РИА Новости. В Польше фермеры устроили массовую акцию протеста, выступая против наплыва сельскохозяйственных товаров с Украины, передает радиостанция RMF FM. "Фермеры вывели на дороги тракторы и другую технику. Колонны транспорта аграриев препятствуют движению по меньшей мере в 150 пунктах по всей стране", — говорится в сообщении.При этом отмечается, что информации о блокировании дорог в Варшаве не поступало. Как сообщили организаторы митинга, у них есть два основных требования. Прежде всего они протестуют против импорта товаров с Украины и других не состоящих в Евросоюзе государств."Европейские фермеры несут расходы и соблюдают правила, которым не подчиняются сельхозпроизводители с Украины и других стран за пределами сообщества. Допуск агропродовольственной продукции из стран, не входящих в ЕС, на европейский рынок без каких-либо правил является крайне безответственным со стороны Европы и угрожает нашему существованию. Это угрожает продовольственной безопасности европейцев!" — говорится в заявлении.Во-вторых, манифестанты выступают за пересмотр Общей аграрной политики. Так, они не согласны с ограничением производства растений и животных и введением других экологических ограничений из-за европейского "зеленого курса".С 6 ноября прошлого года польские перевозчики, к которым позднее присоединились и фермеры, блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с бывшей советской республикой. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и грузов для ВСУ, приостановить действие лицензий для транспортных компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди для пустых и груженых машин.Отношения между Варшавой и Киевом существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции из постсоветской республики в несколько приграничных стран ЕС, но обязала ее ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Киевские власти из-за этого обратились с жалобой в ВТО. В ответ три европейские страны заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240123/fermery-1923061181.html

https://ria.ru/20240117/import-1921777244.html

https://ria.ru/20240113/fermery-1921169163.html

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в мире, украина, польша, варшава, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), вооруженные силы украины