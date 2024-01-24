СМИ сообщили об отчаянии Зеленского из-за положения Украины
ABC: неудачи ВСУ и усталость союзников привели Зеленского в отчаяние
© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Неудачи Украины в конфликте с Россией и заблокированная помощь Запада привели президента Владимира Зеленского в отчаяние, пишет ABC.
"В отчаянии украинский лидер ожидает благоприятного изменения международной обстановки. Он оказался в чрезвычайно сложной ситуации. Зеленский терпит неудачу в конфликте с Россией, его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы", — говорится в публикации.
"В отчаянии украинский лидер ожидает благоприятного изменения международной обстановки. Он оказался в чрезвычайно сложной ситуации. Зеленский терпит неудачу в конфликте с Россией, его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что военные инициативы главы киевского режима ограничиваются единичными и рассредоточенными действиями, которые, однако, тут же преувеличиваются некоторыми СМИ, создающими образ возможностей, которых на самом деле у Украины нет.
Издание пишет, что Зеленский пытается не допустить того, чтобы конфликт перестал привлекать внимание на фоне остальных международных проблем, но у России больше шансов на успех.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Издание пишет, что Зеленский пытается не допустить того, чтобы конфликт перестал привлекать внимание на фоне остальных международных проблем, но у России больше шансов на успех.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.