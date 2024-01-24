https://ria.ru/20240124/ukraina-1923203568.html

СМИ сообщили об отчаянии Зеленского из-за положения Украины

СМИ сообщили об отчаянии Зеленского из-за положения Украины - РИА Новости, 24.01.2024

СМИ сообщили об отчаянии Зеленского из-за положения Украины

Неудачи Украины в конфликте с Россией и заблокированная помощь Запада привели президента Владимира Зеленского в отчаяние, пишет ABC. "В отчаянии украинский... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:26

2024-01-24T14:26

2024-01-24T18:15

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Неудачи Украины в конфликте с Россией и заблокированная помощь Запада привели президента Владимира Зеленского в отчаяние, пишет ABC. "В отчаянии украинский лидер ожидает благоприятного изменения международной обстановки. Он оказался в чрезвычайно сложной ситуации. Зеленский терпит неудачу в конфликте с Россией, его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы", — говорится в публикации. В статье отмечается, что военные инициативы главы киевского режима ограничиваются единичными и рассредоточенными действиями, которые, однако, тут же преувеличиваются некоторыми СМИ, создающими образ возможностей, которых на самом деле у Украины нет. Издание пишет, что Зеленский пытается не допустить того, чтобы конфликт перестал привлекать внимание на фоне остальных международных проблем, но у России больше шансов на успех. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240124/ssha-1923164281.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины