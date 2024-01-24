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СМИ сообщили об отчаянии Зеленского из-за положения Украины - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 24.01.2024 (обновлено: 18:15 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923203568.html
СМИ сообщили об отчаянии Зеленского из-за положения Украины
СМИ сообщили об отчаянии Зеленского из-за положения Украины - РИА Новости, 24.01.2024
СМИ сообщили об отчаянии Зеленского из-за положения Украины
Неудачи Украины в конфликте с Россией и заблокированная помощь Запада привели президента Владимира Зеленского в отчаяние, пишет ABC. "В отчаянии украинский... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:26
2024-01-24T18:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Неудачи Украины в конфликте с Россией и заблокированная помощь Запада привели президента Владимира Зеленского в отчаяние, пишет ABC. "В отчаянии украинский лидер ожидает благоприятного изменения международной обстановки. Он оказался в чрезвычайно сложной ситуации. Зеленский терпит неудачу в конфликте с Россией, его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы", — говорится в публикации. В статье отмечается, что военные инициативы главы киевского режима ограничиваются единичными и рассредоточенными действиями, которые, однако, тут же преувеличиваются некоторыми СМИ, создающими образ возможностей, которых на самом деле у Украины нет. Издание пишет, что Зеленский пытается не допустить того, чтобы конфликт перестал привлекать внимание на фоне остальных международных проблем, но у России больше шансов на успех. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240124/ssha-1923164281.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923196044.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили об отчаянии Зеленского из-за положения Украины

ABC: неудачи ВСУ и усталость союзников привели Зеленского в отчаяние

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Неудачи Украины в конфликте с Россией и заблокированная помощь Запада привели президента Владимира Зеленского в отчаяние, пишет ABC.

"В отчаянии украинский лидер ожидает благоприятного изменения международной обстановки. Он оказался в чрезвычайно сложной ситуации. Зеленский терпит неудачу в конфликте с Россией, его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что военные инициативы главы киевского режима ограничиваются единичными и рассредоточенными действиями, которые, однако, тут же преувеличиваются некоторыми СМИ, создающими образ возможностей, которых на самом деле у Украины нет.

Издание пишет, что Зеленский пытается не допустить того, чтобы конфликт перестал привлекать внимание на фоне остальных международных проблем, но у России больше шансов на успех.

ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.

На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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