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Украина отказалась признавать ответственность за крушение Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 24.01.2024 (обновлено: 14:19 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923199818.html
Украина отказалась признавать ответственность за крушение Ил-76
Украина отказалась признавать ответственность за крушение Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Украина отказалась признавать ответственность за крушение Ил-76
Минобороны Украины по сути отказались признать ответственность ВСУ за катастрофу Ил-76 ВКС России в Белгородской области. Об этом сообщили СМИ. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:09
2024-01-24T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
белгородская область
андрей картаполов
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минобороны Украины по сути отказались признать ответственность ВСУ за катастрофу Ил-76 ВКС России в Белгородской области. Об этом сообщили СМИ. Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации российского военного ведомства, на борту помимо шести членов экипажа были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли."В минобороны Украины сообщили... что пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию", - сообщает телеканал "Общественное".После сообщения Минобороны РФ о находившихся на борту украинских пленных издание "Украинская правда" отредактировало новость на своем сайте, удалив там все упоминания об ответственности ВСУ за уничтожение самолета. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за тем Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.
https://ria.ru/20240124/il76-1923198929.html
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
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в мире, украина, россия, белгородская область, андрей картаполов, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, госдума рф, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, вячеслав гладков, вячеслав володин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Белгородская область, Андрей Картаполов, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Госдума РФ, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Вячеслав Гладков, Вячеслав Володин
Украина отказалась признавать ответственность за крушение Ил-76

МО Украины не признало ответственность за падение Ил-76 в Белгородской области

© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минобороны Украины по сути отказались признать ответственность ВСУ за катастрофу Ил-76 ВКС России в Белгородской области. Об этом сообщили СМИ.
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации российского военного ведомства, на борту помимо шести членов экипажа были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли.
«
"В минобороны Украины сообщили... что пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию", - сообщает телеканал "Общественное".
После сообщения Минобороны РФ о находившихся на борту украинских пленных издание "Украинская правда" отредактировало новость на своем сайте, удалив там все упоминания об ответственности ВСУ за уничтожение самолета. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за тем Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
Все находившиеся на борту Ил-76 погибли
Вчера, 14:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБелгородская областьАндрей КартаполовВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииГосдума РФИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиВячеслав ГладковВячеслав Володин
 
 
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