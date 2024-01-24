https://ria.ru/20240124/ukraina-1923199818.html

Украина отказалась признавать ответственность за крушение Ил-76

Украина отказалась признавать ответственность за крушение Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024

Украина отказалась признавать ответственность за крушение Ил-76

Минобороны Украины по сути отказались признать ответственность ВСУ за катастрофу Ил-76 ВКС России в Белгородской области. Об этом сообщили СМИ. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:09

2024-01-24T14:09

2024-01-24T14:19

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минобороны Украины по сути отказались признать ответственность ВСУ за катастрофу Ил-76 ВКС России в Белгородской области. Об этом сообщили СМИ. Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации российского военного ведомства, на борту помимо шести членов экипажа были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли."В минобороны Украины сообщили... что пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию", - сообщает телеканал "Общественное".После сообщения Минобороны РФ о находившихся на борту украинских пленных издание "Украинская правда" отредактировало новость на своем сайте, удалив там все упоминания об ответственности ВСУ за уничтожение самолета. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за тем Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.

https://ria.ru/20240124/il76-1923198929.html

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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-24T14:09 true PT0M26S

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