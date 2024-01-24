Президент Чехии сделал шокирующее заявление о территориях Украины
Президент Чехии: Украина не вернет утраченные территории в обозримом будущем
© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время, цитирует президента Чехии Петра Павела портал aktualne.cz.
"Украина сейчас не находится в такой ситуации, чтобы могла хотя бы в обозримом будущем полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории", — сказал он.
"Украина сейчас не находится в такой ситуации, чтобы могла хотя бы в обозримом будущем полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории", — сказал он.
Павел добавил, что Россия определенно не простой противник и призвал оценить реальную ситуацию.
"Мы должны смотреть на это реалистично, а не слишком оптимистично, в розовых очках, как это часто случалось до сих пор", — сказал он.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
"Мы должны смотреть на это реалистично, а не слишком оптимистично, в розовых очках, как это часто случалось до сих пор", — сказал он.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.