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Президент Чехии сделал шокирующее заявление о территориях Украины - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923196044.html
Президент Чехии сделал шокирующее заявление о территориях Украины
Президент Чехии сделал шокирующее заявление о территориях Украины - РИА Новости, 24.01.2024
Президент Чехии сделал шокирующее заявление о территориях Украины
Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время, цитирует президента Чехии Петра Павела портал aktualne.cz. "Украина сейчас не находится в такой... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:51
2024-01-24T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
чехия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время, цитирует президента Чехии Петра Павела портал aktualne.cz. "Украина сейчас не находится в такой ситуации, чтобы могла хотя бы в обозримом будущем полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории", — сказал он. Павел добавил, что Россия определенно не простой противник и призвал оценить реальную ситуацию. "Мы должны смотреть на это реалистично, а не слишком оптимистично, в розовых очках, как это часто случалось до сих пор", — сказал он. ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240124/ssha-1923164281.html
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в мире, россия, чехия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Чехия, Украина, Вооруженные силы Украины
Президент Чехии сделал шокирующее заявление о территориях Украины

Президент Чехии: Украина не вернет утраченные территории в обозримом будущем

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев не сможет вернуть утраченные территории в ближайшее время, цитирует президента Чехии Петра Павела портал aktualne.cz.

"Украина сейчас не находится в такой ситуации, чтобы могла хотя бы в обозримом будущем полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории", — сказал он.
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Павел добавил, что Россия определенно не простой противник и призвал оценить реальную ситуацию.

"Мы должны смотреть на это реалистично, а не слишком оптимистично, в розовых очках, как это часто случалось до сих пор", — сказал он.

ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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