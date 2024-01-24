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Россия приветствует инициативы Ватикана по миру на Украине, сообщил посол - РИА Новости, 24.01.2024
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07:55 24.01.2024 (обновлено: 07:56 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923126753.html
Россия приветствует инициативы Ватикана по миру на Украине, сообщил посол
Россия приветствует инициативы Ватикана по миру на Украине, сообщил посол - РИА Новости, 24.01.2024
Россия приветствует инициативы Ватикана по миру на Украине, сообщил посол
Российская сторона приветствует инициативы папы Римского, направленные на достижение мира на Украине, сообщил РИА Новости посол России в Ватикане Иван... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T07:55
2024-01-24T07:56
россия
ватикан
украина
в мире
иван солтановский
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская сторона приветствует инициативы папы Римского, направленные на достижение мира на Украине, сообщил РИА Новости посол России в Ватикане Иван Солтановский."Со своей стороны приветствуем любые инициативы, которые могли бы приблизить достижение прочного и долговечного мира на Украине, особенно, когда они исходят от таких авторитетных лидеров, как Франциск", - сказал он.Посол добавил, что, "к сожалению, практика показала, что для киевского режима авторитетным является только мнение политиканов, которые заинтересованы не в прекращении боевых действий, а в его раздувании путём накачивания Украины оружием и боеприпасами"."Кроме того, киевское руководство само связало себе руки, введя законодательный запрет на ведение переговоров с Россией", - указал Солтановский. Он отметил, что "исходим из того, что наши ватиканские партнеры это понимают и учитывают".
https://ria.ru/20230925/perspektivy-1898586123.html
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россия, ватикан, украина, в мире, иван солтановский, франциск (хорхе марио бергольо)
Россия, Ватикан, Украина, В мире, Иван Солтановский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Россия приветствует инициативы Ватикана по миру на Украине, сообщил посол

Дипломат Солтановский: Россия приветствует идеи Ватикана по миру на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская сторона приветствует инициативы папы Римского, направленные на достижение мира на Украине, сообщил РИА Новости посол России в Ватикане Иван Солтановский.
«
"Со своей стороны приветствуем любые инициативы, которые могли бы приблизить достижение прочного и долговечного мира на Украине, особенно, когда они исходят от таких авторитетных лидеров, как Франциск", - сказал он.
Посол добавил, что, "к сожалению, практика показала, что для киевского режима авторитетным является только мнение политиканов, которые заинтересованы не в прекращении боевых действий, а в его раздувании путём накачивания Украины оружием и боеприпасами".
"Кроме того, киевское руководство само связало себе руки, введя законодательный запрет на ведение переговоров с Россией", - указал Солтановский. Он отметил, что "исходим из того, что наши ватиканские партнеры это понимают и учитывают".
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