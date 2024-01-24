https://ria.ru/20240124/ukraina-1923126753.html

Россия приветствует инициативы Ватикана по миру на Украине, сообщил посол

Россия приветствует инициативы Ватикана по миру на Украине, сообщил посол - РИА Новости, 24.01.2024

Россия приветствует инициативы Ватикана по миру на Украине, сообщил посол

Российская сторона приветствует инициативы папы Римского, направленные на достижение мира на Украине, сообщил РИА Новости посол России в Ватикане Иван... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T07:55

2024-01-24T07:55

2024-01-24T07:56

россия

ватикан

украина

в мире

иван солтановский

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская сторона приветствует инициативы папы Римского, направленные на достижение мира на Украине, сообщил РИА Новости посол России в Ватикане Иван Солтановский."Со своей стороны приветствуем любые инициативы, которые могли бы приблизить достижение прочного и долговечного мира на Украине, особенно, когда они исходят от таких авторитетных лидеров, как Франциск", - сказал он.Посол добавил, что, "к сожалению, практика показала, что для киевского режима авторитетным является только мнение политиканов, которые заинтересованы не в прекращении боевых действий, а в его раздувании путём накачивания Украины оружием и боеприпасами"."Кроме того, киевское руководство само связало себе руки, введя законодательный запрет на ведение переговоров с Россией", - указал Солтановский. Он отметил, что "исходим из того, что наши ватиканские партнеры это понимают и учитывают".

https://ria.ru/20230925/perspektivy-1898586123.html

россия

ватикан

украина

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россия, ватикан, украина, в мире, иван солтановский, франциск (хорхе марио бергольо)