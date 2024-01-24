https://ria.ru/20240124/ukraina-1923111594.html
"Пошли вы": поляки пришли в ярость из-за Украины
"Пошли вы": поляки пришли в ярость из-за Украины - РИА Новости, 24.01.2024
"Пошли вы": поляки пришли в ярость из-за Украины
Читателей польского портала Do Rzeczy возмутило решение Варшавы прекратить расследование о гибели двух человек в результате падения украинской ракеты в 2022... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T03:10
2024-01-24T03:10
2024-01-24T03:10
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збигнев зебро
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Читателей польского портала Do Rzeczy возмутило решение Варшавы прекратить расследование о гибели двух человек в результате падения украинской ракеты в 2022 году.Ранее польская прокуратура сообщила о прекращении расследования дела о падении в ноябре 2022-го украинской ракеты ПВО, так как Киев не ответил на запросы о правовой помощи. Из-за бездействия Украины следственные органы Польши не могут выяснить, кто виноват в трагедии, унесшей жизни двух человек.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Они не хотят сотрудничать, потому что они трусы, ракета была их, они ее выпустили, они случайно убили наших соотечественников", - возмутилась marika cylus."Стоит ли поддерживать страну, которая плюет в лицо своим друзьям? Пусть каждый ответит на этот вопрос для себя", - предложил Figo Fago."Пошли вы, украинцы", - написал ir Ziel."Они никогда не признают, что могут ошибаться. Волынь – никакого геноцида, просто война, притеснение венгерского меньшинства – их внутреннее дело <…> Пшеводув (место падения ракеты. – ред.) – они не сотрудничают. Только их лапы всегда готовы принять помощь, в которой они нуждаются, половину из которой их "патриотические" элиты все равно украдут", - заметил Jimmy."Украина не сотрудничает со следствием – это еще один аргумент против принятия Украины в какой-либо союз", - указал Rudy 102."Сколько еще польское государство будет позволять украинцам так позорно унижать себя?" – задался вопросом Mirosław Bordulak."С каких пор производство по делу приостанавливается в случае отказа преступника от сотрудничества?" – спросил Junak."Украинцы никогда не будут нашими друзьями", - выразил мнение Zaniepokojony obywatel."У себя в стране к польскому гражданину относятся хуже, чем к украинцу. Вот благодарность украинцев и некомпетентность Польши в решении дел", - добавила JoannaKow.Ракета, из-за которой погибли два фермера, упала в Люблинском воеводстве, недалеко от границы с Украиной, вечером 15 ноября 2022 года. Изначально выдвигались предположения, что это российский боеприпас. Владимир Зеленский настаивал, что Киев к инциденту не причастен, возложив вину на Россию. Но позже польский лидер Анджей Дуда заявил о высокой вероятности того, что ракета принадлежала украинской ПВО. О том же говорили и в НАТО.В сентябре прошлого года польские власти официально признали, что ракету выпустили ВСУ. При этом бывший тогда генпрокурором страны Збигнев Зебро подчеркнул, что Киев отказался сотрудничать при расследовании инцидента и решение об этом, вероятно, приняли на "высоком политическом уровне украинского государства".В российском Минобороны заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили. В ведомстве обратили внимание на фото с места происшествия, которые однозначно свидетельствуют, что это обломки украинской ракеты С-300.
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в мире, украина, польша, владимир зеленский, анджей дуда, збигнев зебро, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Збигнев Зебро, НАТО, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости.
Читателей польского портала Do Rzeczy
возмутило решение Варшавы прекратить расследование о гибели двух человек в результате падения украинской ракеты в 2022 году.
Ранее польская прокуратура сообщила о прекращении расследования дела о падении в ноябре 2022-го украинской ракеты ПВО, так как Киев не ответил на запросы о правовой помощи. Из-за бездействия Украины следственные органы Польши
не могут выяснить, кто виноват в трагедии, унесшей жизни двух человек.
Польша и Украина будут вместе производить оружие, заявил Туск
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Они не хотят сотрудничать, потому что они трусы, ракета была их, они ее выпустили, они случайно убили наших соотечественников", - возмутилась marika cylus.
"Стоит ли поддерживать страну, которая плюет в лицо своим друзьям? Пусть каждый ответит на этот вопрос для себя", - предложил Figo Fago.
"Пошли вы, украинцы", - написал ir Ziel.
"Они никогда не признают, что могут ошибаться. Волынь – никакого геноцида, просто война, притеснение венгерского меньшинства – их внутреннее дело <…> Пшеводув (место падения ракеты. – ред.) – они не сотрудничают. Только их лапы всегда готовы принять помощь, в которой они нуждаются, половину из которой их "патриотические" элиты все равно украдут", - заметил Jimmy.
"Украина не сотрудничает со следствием – это еще один аргумент против принятия Украины в какой-либо союз", - указал Rudy 102.
"Сколько еще польское государство будет позволять украинцам так позорно унижать себя?" – задался вопросом Mirosław Bordulak.
"С каких пор производство по делу приостанавливается в случае отказа преступника от сотрудничества?" – спросил Junak.
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"Украинцы никогда не будут нашими друзьями", - выразил мнение Zaniepokojony obywatel.
"У себя в стране к польскому гражданину относятся хуже, чем к украинцу. Вот благодарность украинцев и некомпетентность Польши в решении дел", - добавила JoannaKow.
Ракета, из-за которой погибли два фермера, упала в Люблинском воеводстве
, недалеко от границы с Украиной, вечером 15 ноября 2022 года. Изначально выдвигались предположения, что это российский боеприпас. Владимир Зеленский
настаивал, что Киев к инциденту не причастен, возложив вину на Россию
. Но позже польский лидер Анджей Дуда
заявил о высокой вероятности того, что ракета принадлежала украинской ПВО. О том же говорили и в НАТО
.
В сентябре прошлого года польские власти официально признали, что ракету выпустили ВСУ
. При этом бывший тогда генпрокурором страны Збигнев Зебро
подчеркнул, что Киев отказался сотрудничать при расследовании инцидента и решение об этом, вероятно, приняли на "высоком политическом уровне украинского государства".
В российском Минобороны заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили. В ведомстве обратили внимание на фото с места происшествия, которые однозначно свидетельствуют, что это обломки украинской ракеты С-300
.
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