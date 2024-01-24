https://ria.ru/20240124/ukraina-1923106738.html

В Швейцарии заявили о диалоге с Россией для организации саммита по Украине

В Швейцарии заявили о диалоге с Россией для организации саммита по Украине - РИА Новости, 24.01.2024

В Швейцарии заявили о диалоге с Россией для организации саммита по Украине

Мирного решения конфликта на Украине не будет без участия Москвы, встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым была посвящена этой теме и диалог будет... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T01:07

2024-01-24T01:07

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ООН, 24 янв – РИА Новости. Мирного решения конфликта на Украине не будет без участия Москвы, встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым была посвящена этой теме и диалог будет продолжен, заявил журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис."Это именно тот вопрос (какие условия для проведения саммита по миру на Украине – ред.), который мы сейчас обсуждаем с центральными партнерами, такими как Россия. Очевидно, что без России не будет мирных решений (по Украине – ред.), поскольку Россия принимает в этом непосредственное участие", - сказал он.Кассис назвал целью встречи с Лавровым "налаживание диалога" с целью продолжить поиск мирного решения. "Я не могу рассказать вам больше, вы можете понять, что такого рода диалог должен оставаться конфиденциальным", - добавил он.Щвейцарский министр анонсировал в ближайшие дни аналогичные встречи с представителями других стран, таких как Индия и Китай, и добавил, что альтернативы поиску консенсуса в пользу мира на Украине нет, "несмотря на противоположные позиции Москвы и Киева".В понедельник замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Швейцария не ищет контакты с Москвой для участия в мирном саммите по Украине в 2024 году. На прошлой неделе швейцарский президент Виола Амхерд сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без участия Москвы невозможно.Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, — 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.Замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Как отметил на прошлой неделе президент России Владимир Путин, эта "формула" де-факто является запретом на переговоры с Россией.

https://ria.ru/20231209/mir-1914819922.html

https://ria.ru/20231229/ulyanov-1918848920.html

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россия, украина, швейцария, сергей лавров, владимир зеленский, александр грушко, оон, в мире, нато, евросоюз