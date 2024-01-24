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Как было — не будет. Европа готовится к прощанию с Украиной - РИА Новости, 24.01.2024
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08:00 24.01.2024 (обновлено: 10:32 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html
Как было — не будет. Европа готовится к прощанию с Украиной
Как было — не будет. Европа готовится к прощанию с Украиной - РИА Новости, 24.01.2024
Как было — не будет. Европа готовится к прощанию с Украиной
В ЕС сложился антикиевский центр силы, ядром которого стали Венгрия и Словакия. В ряде стран откровенно игнорируют призывы Зеленского. Сможет ли Брюссель в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T08:00
2024-01-24T10:32
украина
киев
словакия
виктор орбан
роберт фицо
евросоюз
зрк с-300
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Михаил Катков. В ЕС сложился антикиевский центр силы, ядром которого стали Венгрия и Словакия. В ряде стран откровенно игнорируют призывы Зеленского. Сможет ли Брюссель в таких условиях по-прежнему накачивать Украину деньгами и оружием — в материале РИА Новости.В тылу врагаГлава киевского правительства Денис Шмыгаль встретится с премьером Словакии Робертом Фицо 24 января, чтобы попытаться убедить его изменить свою позицию. Они уже общались в конце декабря. Тогда словак заявил, что не верит в военное решение конфликта, и исключил поставки оружия и боеприпасов.Теперь он сказал: после Евромайдана в 2014-м Украина стала американской марионеткой. "Почему президент России отдал приказ применить военную силу? Представьте, что вся политическая сцена Мексики, включая президента и правительство, окажутся под контролем Москвы, а Мехико включат в военную организацию, где Россия играет доминирующую роль. Что бы вы сделали? Украина не суверенная и независимая страна. Она под полным контролем США", — объяснил Фицо в интервью словацкому изданию Aktuality.Киев получит от Словакии только гуманитарную помощь, добавил он. И пообещал, что Братислава не допустит вступления Украины в НАТО. Это спасет мир от третьей мировой войны, уверен премьер.Предыдущие власти Словакии вели себя совсем по-другому. Передали Киеву оружие и боеприпасы на 671 миллион евро, в том числе — истребители МиГ-29 и единственный имевшийся у армии ЗРК С-300. В результате, по признанию министра обороны Роберта Калиняка, у страны не осталось собственной ПВО.В 2022-м Братислава договорилась с Вашингтоном о военном сотрудничестве, в частности, предоставив ВВС США два аэродрома. Фицо считает, что соглашение следует пересмотреть. "Мы лишаемся суверенитета. Если двинется какая-то американская колонна, никто не сможет ее остановить, никто не узнает, что они везут, мы не имеем права спросить об этом", — возмущается он.Голоса недовольныхФицо — не единственный "диссидент" в ЕС. Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана даже хотят лишить права голоса, поскольку он мешает отправить Киеву 50 миллиардов евро.Но тут сложная процедура. Вице-президент группы социалистов, представитель Португалии Педро Маркус сообщил, что ее запустят 1 февраля на внеочередном саммите Евросоюза. Однако Словакия это явно не поддержит.Есть и другие страны, которые хоть и не выступают против Киева открыто, все-таки предпочитают соблюдать дистанцию. По словам замглавы офиса президента Украины Андрея Сибиги, помимо Венгрии и Словакии, от переговоров по гарантиям безопасности отказались Австрия, Хорватия, Польша и Мальта.Экс-глава киевского МИД Павел Климкин предупредил, что путь в ЕС для Украины в любом случае будет очень непростым. Во-первых, никто не хочет новых конкурентов. В частности, те же дальнобойщики и фермеры, уже перекрывавшие границу. Во-вторых, нет прецедента интеграции страны, ведущей широкомасштабные боевые действия.Истинные намеренияЗамглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин напоминает, что в 2014-м Франция и Германия старались оторвать Украину от России экономически, а США — политически. Однако теперь европейские страны не могут влиять на принятие стратегических решений."Если бы не американцы, Фицо и Орбан оказались бы в большинстве и в ЕС занялись бы поиском компромисса между Москвой и Киевом. По сути, главы Венгрии и Словакии развивают те идеи, которые были до 2014-го", — рассуждает политолог.В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что со временем позиции Фицо и Орбана лишь усилятся. "Электоральные кампании, которые пройдут в Европе в 2024-м, это подтвердят. Судя по социологическим исследованиям, люди устали от украинского конфликта и Киев теряет их поддержку. Соответственно, властям придется пересмотреть внешнюю политику, чтобы избежать внутренних проблем", — рассуждает он.По его мнению, большинство стран ЕС выступили бы против безудержного финансирования Киева прямо сейчас, если бы не давление Вашингтона. В частности, очевидно, что Болгария, Румыния и даже страны Балтии тратят на Украину слишком много, ничего не получая взамен.
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922371386.html
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украина, киев, словакия, виктор орбан, роберт фицо, евросоюз, зрк с-300, миг-29, нато, европарламент, владимир жарихин, политика
Украина, Киев, Словакия, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Евросоюз, ЗРК С-300, МиГ-29, НАТО, Европарламент, Владимир Жарихин, Политика
Как было — не будет. Европа готовится к прощанию с Украиной

Хорватия и Австрия отказались давать гарантии безопасности Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Михаил Катков. В ЕС сложился антикиевский центр силы, ядром которого стали Венгрия и Словакия. В ряде стран откровенно игнорируют призывы Зеленского. Сможет ли Брюссель в таких условиях по-прежнему накачивать Украину деньгами и оружием — в материале РИА Новости.

В тылу врага

Глава киевского правительства Денис Шмыгаль встретится с премьером Словакии Робертом Фицо 24 января, чтобы попытаться убедить его изменить свою позицию. Они уже общались в конце декабря. Тогда словак заявил, что не верит в военное решение конфликта, и исключил поставки оружия и боеприпасов.
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Теперь он сказал: после Евромайдана в 2014-м Украина стала американской марионеткой. "Почему президент России отдал приказ применить военную силу? Представьте, что вся политическая сцена Мексики, включая президента и правительство, окажутся под контролем Москвы, а Мехико включат в военную организацию, где Россия играет доминирующую роль. Что бы вы сделали? Украина не суверенная и независимая страна. Она под полным контролем США", — объяснил Фицо в интервью словацкому изданию Aktuality.
Киев получит от Словакии только гуманитарную помощь, добавил он. И пообещал, что Братислава не допустит вступления Украины в НАТО. Это спасет мир от третьей мировой войны, уверен премьер.
Предыдущие власти Словакии вели себя совсем по-другому. Передали Киеву оружие и боеприпасы на 671 миллион евро, в том числе — истребители МиГ-29 и единственный имевшийся у армии ЗРК С-300. В результате, по признанию министра обороны Роберта Калиняка, у страны не осталось собственной ПВО.
© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Словакии Зузана Чапутова и премьер-министр Роберт Фицо во время церемонии приведения к присяге в Президентском дворце в Братиславе
Президент Словакии Зузана Чапутова и премьер-министр Роберт Фицо во время церемонии приведения к присяге в Президентском дворце в Братиславе - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Словакии Зузана Чапутова и премьер-министр Роберт Фицо во время церемонии приведения к присяге в Президентском дворце в Братиславе
В 2022-м Братислава договорилась с Вашингтоном о военном сотрудничестве, в частности, предоставив ВВС США два аэродрома. Фицо считает, что соглашение следует пересмотреть. "Мы лишаемся суверенитета. Если двинется какая-то американская колонна, никто не сможет ее остановить, никто не узнает, что они везут, мы не имеем права спросить об этом", — возмущается он.

Голоса недовольных

Фицо — не единственный "диссидент" в ЕС. Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана даже хотят лишить права голоса, поскольку он мешает отправить Киеву 50 миллиардов евро.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным
Но тут сложная процедура. Вице-президент группы социалистов, представитель Португалии Педро Маркус сообщил, что ее запустят 1 февраля на внеочередном саммите Евросоюза. Однако Словакия это явно не поддержит.
Есть и другие страны, которые хоть и не выступают против Киева открыто, все-таки предпочитают соблюдать дистанцию. По словам замглавы офиса президента Украины Андрея Сибиги, помимо Венгрии и Словакии, от переговоров по гарантиям безопасности отказались Австрия, Хорватия, Польша и Мальта.
© AP Photo / Stefan RousseauПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Stefan Rousseau
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Киеве
Экс-глава киевского МИД Павел Климкин предупредил, что путь в ЕС для Украины в любом случае будет очень непростым. Во-первых, никто не хочет новых конкурентов. В частности, те же дальнобойщики и фермеры, уже перекрывавшие границу. Во-вторых, нет прецедента интеграции страны, ведущей широкомасштабные боевые действия.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Время работает против Украины. Глобальный Юг отказал Киеву
17 января, 08:00

Истинные намерения

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин напоминает, что в 2014-м Франция и Германия старались оторвать Украину от России экономически, а США — политически. Однако теперь европейские страны не могут влиять на принятие стратегических решений.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
"Если бы не американцы, Фицо и Орбан оказались бы в большинстве и в ЕС занялись бы поиском компромисса между Москвой и Киевом. По сути, главы Венгрии и Словакии развивают те идеи, которые были до 2014-го", — рассуждает политолог.
В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что со временем позиции Фицо и Орбана лишь усилятся. "Электоральные кампании, которые пройдут в Европе в 2024-м, это подтвердят. Судя по социологическим исследованиям, люди устали от украинского конфликта и Киев теряет их поддержку. Соответственно, властям придется пересмотреть внешнюю политику, чтобы избежать внутренних проблем", — рассуждает он.
По его мнению, большинство стран ЕС выступили бы против безудержного финансирования Киева прямо сейчас, если бы не давление Вашингтона. В частности, очевидно, что Болгария, Румыния и даже страны Балтии тратят на Украину слишком много, ничего не получая взамен.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Украина взялась за старое. Зеленский напугал партнеров
22 января, 08:00
 
УкраинаКиевСловакияВиктор ОрбанРоберт ФицоЕвросоюзЗРК С-300МиГ-29НАТОЕвропарламентВладимир ЖарихинПолитика
 
 
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