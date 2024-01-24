https://ria.ru/20240124/udaltsov-1923113838.html

В ОНК рассказали об условиях содержания Удальцова в СИЗО

В ОНК рассказали об условиях содержания Удальцова в СИЗО - РИА Новости, 24.01.2024

В ОНК рассказали об условиях содержания Удальцова в СИЗО

Арестованный лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов содержится в карантинной камере московского СИЗО-7, жалоб на условия нет, рассказал РИА Новости ответственный РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T04:08

2024-01-24T04:08

2024-01-24T04:14

москва

россия

происшествия

сергей удальцов

алексей мельников

онк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920950015_0:265:3071:1992_1920x0_80_0_0_343b38bd6076ecaa2fa6587690676490.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Арестованный лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов содержится в карантинной камере московского СИЗО-7, жалоб на условия нет, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Басманный суд Москвы 12 января арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма, защита обжаловала арест. "Посетили с проверкой СИЗО-7, где содержится Сергей Удальцов. Пока он находится в карантинной двухместной камере, с соседом у него конфликтов нет, жалоб на условия содержания не поступало", - сказал Мельников. Удальцов, по словам ответственного секретаря ОНК Москвы, сообщил, что он получает письма и передачи. "Сосед проходит фигурантом дела по статье 162 УК РФ (Разбой)", - сказал правозащитник. Мельников добавил, что в камере у Удальцова есть чайник, холодильник и телевизор, также ему доступны книги из библиотеки и ежедневные прогулки. Удальцов – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади.

https://ria.ru/20231215/obvinenie-1916040843.html

https://ria.ru/20240111/udaltsov-1920721150.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, происшествия, сергей удальцов, алексей мельников, онк