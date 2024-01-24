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В ОНК рассказали об условиях содержания Удальцова в СИЗО - РИА Новости, 24.01.2024
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04:08 24.01.2024 (обновлено: 04:14 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/udaltsov-1923113838.html
В ОНК рассказали об условиях содержания Удальцова в СИЗО
В ОНК рассказали об условиях содержания Удальцова в СИЗО - РИА Новости, 24.01.2024
В ОНК рассказали об условиях содержания Удальцова в СИЗО
Арестованный лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов содержится в карантинной камере московского СИЗО-7, жалоб на условия нет, рассказал РИА Новости ответственный РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T04:08
2024-01-24T04:14
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Арестованный лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов содержится в карантинной камере московского СИЗО-7, жалоб на условия нет, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Басманный суд Москвы 12 января арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма, защита обжаловала арест. "Посетили с проверкой СИЗО-7, где содержится Сергей Удальцов. Пока он находится в карантинной двухместной камере, с соседом у него конфликтов нет, жалоб на условия содержания не поступало", - сказал Мельников. Удальцов, по словам ответственного секретаря ОНК Москвы, сообщил, что он получает письма и передачи. "Сосед проходит фигурантом дела по статье 162 УК РФ (Разбой)", - сказал правозащитник. Мельников добавил, что в камере у Удальцова есть чайник, холодильник и телевизор, также ему доступны книги из библиотеки и ежедневные прогулки. Удальцов – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади.
https://ria.ru/20231215/obvinenie-1916040843.html
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москва, россия, происшествия, сергей удальцов, алексей мельников, онк
Москва, Россия, Происшествия, Сергей Удальцов, Алексей Мельников, ОНК
В ОНК рассказали об условиях содержания Удальцова в СИЗО

ОНК: лидер "Левого фронта" Удальцов не жалуется на условия содержания в СИЗО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛидер "Левого фронта" Сергей Удальцов в Басманном суде Москвы
Лидер Левого фронта Сергей Удальцов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Арестованный лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов содержится в карантинной камере московского СИЗО-7, жалоб на условия нет, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Басманный суд Москвы 12 января арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма, защита обжаловала арест.
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"Посетили с проверкой СИЗО-7, где содержится Сергей Удальцов. Пока он находится в карантинной двухместной камере, с соседом у него конфликтов нет, жалоб на условия содержания не поступало", - сказал Мельников.
Удальцов, по словам ответственного секретаря ОНК Москвы, сообщил, что он получает письма и передачи.
"Сосед проходит фигурантом дела по статье 162 УК РФ (Разбой)", - сказал правозащитник.
Мельников добавил, что в камере у Удальцова есть чайник, холодильник и телевизор, также ему доступны книги из библиотеки и ежедневные прогулки.
Удальцов – основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади.
Сергей Удальцов - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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11 января, 13:48
 
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