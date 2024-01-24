https://ria.ru/20240124/tviks-1923188036.html

Жительницу Самары затравили из-за гибели кота Твикса

Жительницу Самары затравили из-за гибели кота Твикса - РИА Новости, 24.01.2024

Жительницу Самары затравили из-за гибели кота Твикса

В Самаре полиция начала проверку после заявления местной жительницы, столкнувшейся с травлей из-за смерти кота Твикса в Кирове, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:17

2024-01-24T13:17

2024-01-24T13:49

происшествия

самара

самарская область

ржд

гибель кота твикса

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САМАРА, 24 янв — РИА Новости. В Самаре полиция начала проверку после заявления местной жительницы, столкнувшейся с травлей из-за смерти кота Твикса в Кирове, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по области. "В настоящее время по заявлению местной жительницы отделом полиции по Советскому району управления МВД по Самаре проводится проверка", — рассказала собеседница агентства.Одиннадцатого января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове высадила из вагона кота Твикса, которого она посчитала бродячим, несмотря на сильный мороз на улице. Хозяева животного обратились в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела по статье о самоуправстве.Десятки волонтеров искали кота, 20 января его нашли мертвым примерно в километре от вокзала.В РЖД пообещали пересмотреть правила перевозки животных — проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. Позднее в соцсетях появилась информация, что один из блогеров разместил личные данные жительницы Самары, которая якобы и высадила кота. Ее дочь написала на странице во "ВКонтакте", что люди, не разобравшись в ситуации, обвинили другого человека. Она отметила, что ее мама работает кондуктором 15 лет.

https://ria.ru/20240123/tviks-1922900576.html

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Волонтер о поисках кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда Волонтер о поисках кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда 2024-01-24T13:17 true PT0M26S

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Кирилл Волков

происшествия, самара, самарская область, ржд, гибель кота твикса