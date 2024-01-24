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Турция призвала избежать влияния событий в секторе Газа на ситуацию в Сирии - РИА Новости, 24.01.2024
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17:57 24.01.2024 (обновлено: 17:59 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/turtsiya-1923269111.html
Турция призвала избежать влияния событий в секторе Газа на ситуацию в Сирии
Турция призвала избежать влияния событий в секторе Газа на ситуацию в Сирии - РИА Новости, 24.01.2024
Турция призвала избежать влияния событий в секторе Газа на ситуацию в Сирии
Турецкая делегация на переговорах в Астане по сирийскому урегулированию заявила, что нужно избежать влияния событий в секторе Газа на ситуацию в Сирии, сообщил... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:57
2024-01-24T17:59
в мире
сирия
турция
астана
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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СТАМБУЛ, 24 янв - РИА Новости. Турецкая делегация на переговорах в Астане по сирийскому урегулированию заявила, что нужно избежать влияния событий в секторе Газа на ситуацию в Сирии, сообщил в среду МИД Турции. Двадцать первый раунд астанинских переговоров по Сирии проходит в столице Казахстана 24-25 января. Возглавляющий делегацию Анкары заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз провел двусторонние контакты на полях переговоров, сообщило ведомство в пресс-релизе. "Йылдыз передал партнерам по переговорам наше послание, заключающееся в том, что необходимо избежать любого влияния событий в Газе на ситуацию в Сирии, а также важно немедленно активизировать политический процесс для урегулирования гуманитарных проблем (в САР - ред.) и поиска долгосрочного решения в рамках резолюции ООН 2254", - сообщил МИД. Россия не хочет, чтобы Сирия была втянута в конфликт на Ближнем Востоке, и сделает все возможное, чтобы предотвратить это, заявил ранее специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
https://ria.ru/20240124/konflikt-1915630213.html
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в мире, сирия, турция, астана, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Турция, Астана, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Турция призвала избежать влияния событий в секторе Газа на ситуацию в Сирии

МИД Турции призвал избежать влияния событий в секторе Газа на ситуацию в Сирии

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 24 янв - РИА Новости. Турецкая делегация на переговорах в Астане по сирийскому урегулированию заявила, что нужно избежать влияния событий в секторе Газа на ситуацию в Сирии, сообщил в среду МИД Турции.
Двадцать первый раунд астанинских переговоров по Сирии проходит в столице Казахстана 24-25 января.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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Возглавляющий делегацию Анкары заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз провел двусторонние контакты на полях переговоров, сообщило ведомство в пресс-релизе.
"Йылдыз передал партнерам по переговорам наше послание, заключающееся в том, что необходимо избежать любого влияния событий в Газе на ситуацию в Сирии, а также важно немедленно активизировать политический процесс для урегулирования гуманитарных проблем (в САР - ред.) и поиска долгосрочного решения в рамках резолюции ООН 2254", - сообщил МИД.
Россия не хочет, чтобы Сирия была втянута в конфликт на Ближнем Востоке, и сделает все возможное, чтобы предотвратить это, заявил ранее специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
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В миреСирияТурцияАстанаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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