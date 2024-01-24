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В АТОР назвали пять самых популярных стран у российских туристов

В АТОР назвали пять самых популярных стран у российских туристов - РИА Новости, 24.01.2024

В АТОР назвали пять самых популярных стран у российских туристов

Выездной организованный турпоток из РФ в 2023 году вырос на 16,4 процента по сравнению с 2022 годом, за рубеж по путевкам отправились почти 8,1 миллиона... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T18:23

2024-01-24T18:23

2024-01-24T18:23

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Выездной организованный турпоток из РФ в 2023 году вырос на 16,4 процента по сравнению с 2022 годом, за рубеж по путевкам отправились почти 8,1 миллиона человек, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на вице-президента ассоциации Артура Мурадяна. "В 2024 году ожидается прирост выездного турпотока еще на 10 процентов", – процитировали в АТОР Мурадяна. При этом он отметил, что "у выездного туризма все еще есть серьезные проблемы, и до результатов 2019 года еще далеко". В 2023 году, напомнил вице-президент ассоциации, количество стран с прямым авиасообщением из России увеличилось с 32 до 40, из них "в той или иной степени" интересных для туризма – 28 стран. Топ популярных у туристов государств, по данным Мурадяна, возглавили Турция, ОАЭ, Таиланд, Абхазия и Египет. В 2024 году, по прогнозам АТОР, пятерка самых массовых зарубежных туристических направлений будет выглядеть так же. По мнению Мурадяна, точками наибольшего роста на рынке выездного туризма станут страны Юго-Восточной Азии и бассейна Индийского океана. "Материковый Китай также сможет быстро восстановить свою долю рынка, если позволят провозные емкости", – отметил он, добавив, что "хедлайнером" юго-восточного направления могла бы стать Индонезия в случае открытия прямого авиасообщения с Бали. Среди пляжных направлений, которые могут вырасти выше рынка (более 40-50 процентов), он отметил Хайнань и Вьетнам. Они способны удовлетворить значительную часть спроса в среднебюджетном сегменте. Из нишевых экзотических направлений в АТОР предвидят дальнейший рост турпотока на Сейшелы и Маврикий.

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