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СМИ рассказали, как изменятся цены в Европе из-за кризиса в Красном море - РИА Новости, 24.01.2024
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12:59 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/tseny-1923182986.html
СМИ рассказали, как изменятся цены в Европе из-за кризиса в Красном море
СМИ рассказали, как изменятся цены в Европе из-за кризиса в Красном море - РИА Новости, 24.01.2024
СМИ рассказали, как изменятся цены в Европе из-за кризиса в Красном море
Различные виды продукции, которые поставляются в Европу из Азии контейнеровозами, могут подорожать до 10% из-за кризиса в Красном море, пишет в среду... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:59
2024-01-24T12:59
красное море
европа
азия
военная операция сша и британии в йемене
в мире
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РИМ, 24 янв – РИА Новости. Различные виды продукции, которые поставляются в Европу из Азии контейнеровозами, могут подорожать до 10% из-за кризиса в Красном море, пишет в среду итальянская газета il Messaggero. "Налог на Красное море" затрагивает электронику, предметы интерьера и моды, автозапчасти и даже поставки газа с Ближнего Востока. Так, стоимость перевозки морского контейнера из Шанхая в Геную выросла на 360%, до 6300 долларов. По оценкам Итальянского института международных политических исследований (ISPI), трудности с перевозками угрожают транзиту сжиженного газа из Катара, доказательством чему уже стала задержка судна, которое должно было прибыть в порт в северной области Венето. Как сообщил тот же институт, из-за ситуации в Красном море индекс потребительских цен в Европе в этом году может оказаться на 1,8 процентного пункта выше, чем в бескризисном сценарии. Тревогу в связи с повышением цен, пишет il Messaggero, уже забили британские ритейлеры, крупные автозаводы, производители одежды и мебели. По оценкам экспертов, на подорожание также могут повлиять спекуляции со стороны производителей и торговцев. Италия уже начала нести убытки из-за нападений движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена в Красном море, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни. Кроме того, трудности с навигацией в Красном море из-за ситуации в Йемене ставят под угрозу экспорт итальянских овощей и фруктов на полмиллиарда евро, сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.
https://ria.ru/20231222/poklon-1917335724.html
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красное море, европа, азия, военная операция сша и британии в йемене, в мире
Красное море, Европа, Азия, Военная операция США и Британии в Йемене, В мире
СМИ рассказали, как изменятся цены в Европе из-за кризиса в Красном море

il Messaggero: цены в Европе могут вырасти на 10% из-за кризиса в Красном море

© Pixabay / derdentoСухогруз
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Pixabay / derdento
Сухогруз. Архивное фото
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РИМ, 24 янв – РИА Новости. Различные виды продукции, которые поставляются в Европу из Азии контейнеровозами, могут подорожать до 10% из-за кризиса в Красном море, пишет в среду итальянская газета il Messaggero.
"Налог на Красное море" затрагивает электронику, предметы интерьера и моды, автозапчасти и даже поставки газа с Ближнего Востока. Так, стоимость перевозки морского контейнера из Шанхая в Геную выросла на 360%, до 6300 долларов. По оценкам Итальянского института международных политических исследований (ISPI), трудности с перевозками угрожают транзиту сжиженного газа из Катара, доказательством чему уже стала задержка судна, которое должно было прибыть в порт в северной области Венето.
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Как сообщил тот же институт, из-за ситуации в Красном море индекс потребительских цен в Европе в этом году может оказаться на 1,8 процентного пункта выше, чем в бескризисном сценарии. Тревогу в связи с повышением цен, пишет il Messaggero, уже забили британские ритейлеры, крупные автозаводы, производители одежды и мебели. По оценкам экспертов, на подорожание также могут повлиять спекуляции со стороны производителей и торговцев.
Италия уже начала нести убытки из-за нападений движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена в Красном море, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни.
Кроме того, трудности с навигацией в Красном море из-за ситуации в Йемене ставят под угрозу экспорт итальянских овощей и фруктов на полмиллиарда евро, сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.
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