https://ria.ru/20240124/tseny-1923182986.html

СМИ рассказали, как изменятся цены в Европе из-за кризиса в Красном море

СМИ рассказали, как изменятся цены в Европе из-за кризиса в Красном море - РИА Новости, 24.01.2024

СМИ рассказали, как изменятся цены в Европе из-за кризиса в Красном море

Различные виды продукции, которые поставляются в Европу из Азии контейнеровозами, могут подорожать до 10% из-за кризиса в Красном море, пишет в среду... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:59

2024-01-24T12:59

2024-01-24T12:59

красное море

европа

азия

военная операция сша и британии в йемене

в мире

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РИМ, 24 янв – РИА Новости. Различные виды продукции, которые поставляются в Европу из Азии контейнеровозами, могут подорожать до 10% из-за кризиса в Красном море, пишет в среду итальянская газета il Messaggero. "Налог на Красное море" затрагивает электронику, предметы интерьера и моды, автозапчасти и даже поставки газа с Ближнего Востока. Так, стоимость перевозки морского контейнера из Шанхая в Геную выросла на 360%, до 6300 долларов. По оценкам Итальянского института международных политических исследований (ISPI), трудности с перевозками угрожают транзиту сжиженного газа из Катара, доказательством чему уже стала задержка судна, которое должно было прибыть в порт в северной области Венето. Как сообщил тот же институт, из-за ситуации в Красном море индекс потребительских цен в Европе в этом году может оказаться на 1,8 процентного пункта выше, чем в бескризисном сценарии. Тревогу в связи с повышением цен, пишет il Messaggero, уже забили британские ритейлеры, крупные автозаводы, производители одежды и мебели. По оценкам экспертов, на подорожание также могут повлиять спекуляции со стороны производителей и торговцев. Италия уже начала нести убытки из-за нападений движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена в Красном море, заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни. Кроме того, трудности с навигацией в Красном море из-за ситуации в Йемене ставят под угрозу экспорт итальянских овощей и фруктов на полмиллиарда евро, сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.

https://ria.ru/20231222/poklon-1917335724.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

красное море

европа

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красное море, европа, азия, военная операция сша и британии в йемене, в мире