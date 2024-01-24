https://ria.ru/20240124/trevoga-1923180239.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.01.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины вновь действует воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:46
2024-01-24T12:46
2024-01-24T13:27
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. На всей территории Украины вновь действует воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, в 12:41 мск тревогу объявили в Киеве, после чего она распространилась на всю страну.Как заявлял 23 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, взрывы в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на украинские удары по Донбассу. Он подчеркнул, что российские военные не бьют по жилым кварталам и мирному населению, в отличие от ВСУ.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html
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украина, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны