https://ria.ru/20240124/trevoga-1923180239.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.01.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины вновь действует воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:46

2024-01-24T12:46

2024-01-24T13:27

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. На всей территории Украины вновь действует воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, в 12:41 мск тревогу объявили в Киеве, после чего она распространилась на всю страну.Как заявлял 23 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, взрывы в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на украинские удары по Донбассу. Он подчеркнул, что российские военные не бьют по жилым кварталам и мирному населению, в отличие от ВСУ.Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html

украина

россия

киев

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украина, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины