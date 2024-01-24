https://ria.ru/20240124/trevoga-1923168709.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.01.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:04
2024-01-24T12:04
2024-01-24T12:04
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольных украинским войскам частях Запорожской и Херсонской областей прозвучал в 11.24 мск. В 11.47 тревогу объявили в Николаевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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в мире, украина, николаевская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Днепропетровская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу