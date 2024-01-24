https://ria.ru/20240124/travlya-1923253798.html

Львова-Белова рассказала о росте жалоб на травлю детей

Львова-Белова рассказала о росте жалоб на травлю детей - РИА Новости, 24.01.2024

Львова-Белова рассказала о росте жалоб на травлю детей

Более 60 обращений по вопросам травли несовершеннолетних получил аппарат детского омбудсмена, говорится в отчете о реализации стратегической программы "Страна... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T17:17

2024-01-24T17:17

2024-01-24T17:35

россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более 60 обращений по вопросам травли несовершеннолетних получил аппарат детского омбудсмена, говорится в отчете о реализации стратегической программы "Страна для детей", представленном уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Более 60 обращений по вопросам травли несовершеннолетних получили сотрудники аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка, проведено пять вебинаров по теме буллинга в ходе реализации Федерального лектория, говорится в отчете, опубликованном в Telegram-канале Львовой-Беловой. "В рамках проекта разрабатываются действенные механизмы на уровне органов исполнительной власти, обучаются специалисты технологиям восстановительной медиации, внедряются службы примирения (медиации) в школах, информируются родители и подростки о том, что такое травля и как ее распознать, вырабатывается нетерпимость к травле в детских и педагогических коллективах", - говорится в отчете. Всего в 2023 году рамках стратегической программы "Страна для детей" по оказанию адресной помощи детям и семьям с детьми получено 3143 обращения. "Каждое из них (обращений – ред.) мы рассматриваем индивидуально. Люди и организации обращаются за помощью в покупке необходимых бытовых приборов, ремонте зданий и жилья, оформлении документов, переезде, приобретении одежды и продуктов для детей и по другим самым разным вопросам. Стратегическая программа "Страна для детей" предлагает адресную помощь каждой семье, которая в ней нуждается", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240124/soobschenie-1923238182.html

https://ria.ru/20240116/gd-1921576386.html

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россия, мария львова-белова