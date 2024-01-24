https://ria.ru/20240124/travlya-1923253798.html
Львова-Белова рассказала о росте жалоб на травлю детей
Львова-Белова рассказала о росте жалоб на травлю детей - РИА Новости, 24.01.2024
Львова-Белова рассказала о росте жалоб на травлю детей
Более 60 обращений по вопросам травли несовершеннолетних получил аппарат детского омбудсмена, говорится в отчете о реализации стратегической программы "Страна... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:17
2024-01-24T17:17
2024-01-24T17:35
россия
мария львова-белова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739649252_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_33e4126671590d6f6b8be70fafc755fb.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более 60 обращений по вопросам травли несовершеннолетних получил аппарат детского омбудсмена, говорится в отчете о реализации стратегической программы "Страна для детей", представленном уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Более 60 обращений по вопросам травли несовершеннолетних получили сотрудники аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка, проведено пять вебинаров по теме буллинга в ходе реализации Федерального лектория, говорится в отчете, опубликованном в Telegram-канале Львовой-Беловой. "В рамках проекта разрабатываются действенные механизмы на уровне органов исполнительной власти, обучаются специалисты технологиям восстановительной медиации, внедряются службы примирения (медиации) в школах, информируются родители и подростки о том, что такое травля и как ее распознать, вырабатывается нетерпимость к травле в детских и педагогических коллективах", - говорится в отчете. Всего в 2023 году рамках стратегической программы "Страна для детей" по оказанию адресной помощи детям и семьям с детьми получено 3143 обращения. "Каждое из них (обращений – ред.) мы рассматриваем индивидуально. Люди и организации обращаются за помощью в покупке необходимых бытовых приборов, ремонте зданий и жилья, оформлении документов, переезде, приобретении одежды и продуктов для детей и по другим самым разным вопросам. Стратегическая программа "Страна для детей" предлагает адресную помощь каждой семье, которая в ней нуждается", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240124/soobschenie-1923238182.html
https://ria.ru/20240116/gd-1921576386.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739649252_0:0:2462:1846_1920x0_80_0_0_1afdcec10084d728efd51b6568e20860.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария львова-белова
Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова рассказала о росте жалоб на травлю детей
Львова-Белова: в 2023 году получено более 60 обращений по вопросам травли детей
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более 60 обращений по вопросам травли несовершеннолетних получил аппарат детского омбудсмена, говорится в отчете о реализации стратегической программы "Страна для детей", представленном уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
Более 60 обращений по вопросам травли несовершеннолетних получили сотрудники аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка, проведено пять вебинаров по теме буллинга в ходе реализации Федерального лектория, говорится в отчете, опубликованном в Telegram-канале Львовой-Беловой.
СК проверит сообщение о травле и избиении ребенка в школе на Алтае
"В рамках проекта разрабатываются действенные механизмы на уровне органов исполнительной власти, обучаются специалисты технологиям восстановительной медиации, внедряются службы примирения (медиации) в школах, информируются родители и подростки о том, что такое травля и как ее распознать, вырабатывается нетерпимость к травле в детских и педагогических коллективах", - говорится в отчете.
Всего в 2023 году рамках стратегической программы "Страна для детей" по оказанию адресной помощи детям и семьям с детьми получено 3143 обращения.
"Каждое из них (обращений – ред.) мы рассматриваем индивидуально. Люди и организации обращаются за помощью в покупке необходимых бытовых приборов, ремонте зданий и жилья, оформлении документов, переезде, приобретении одежды и продуктов для детей и по другим самым разным вопросам. Стратегическая программа "Страна для детей" предлагает адресную помощь каждой семье, которая в ней нуждается", - говорится в документе.
Госдума обсудит наказание для родителей детей, занимающихся травлей в школе