https://ria.ru/20240124/tramp-1923137527.html

Трамп будет кандидатом от республиканцев, выразил уверенность Байден

Трамп будет кандидатом от республиканцев, выразил уверенность Байден - РИА Новости, 24.01.2024

Трамп будет кандидатом от республиканцев, выразил уверенность Байден

Президент США Джо Байден, комментируя результаты праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире, выразил уверенность, что кандидатом от этой партии станет Дональд... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T09:30

2024-01-24T09:30

2024-01-24T10:01

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нью-гэмпшир

южная каролина

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джо байден

никки хейли

politico

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден, комментируя результаты праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире, выразил уверенность, что кандидатом от этой партии станет Дональд Трамп, пишет газета Politico."Сейчас ясно, что Дональд Трамп будет кандидатом от республиканцев", — сказал действующий глава государства.Праймериз в Нью-Гэмпшире прошли 23 января. Голосование состоялось в атмосфере напряженной борьбы главных соперников-республиканцев — Трампа и бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли.Согласно прогнозу агентства Associated Press, Трамп побеждает с результатом 54,9% голосов, у Хейли — 43,2%. Всего по состоянию на 00:40 по местному времени (08:40 мск) подсчитано уже 90% бюллетеней.Хейли еще на этапе подсчета признала поражение и поздравила соперника с победой, но заявила о намерении продолжить участие в предвыборной гонке.Ранее Трамп уже дважды побеждал на праймериз в этом штате — в 2016 и 2020 годах.Байден принял спорное решение пропустить праймериз демократов в Нью-Гемпшире в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют Трамп и Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, а также губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами.

https://ria.ru/20240124/vitse-prezident-1923112639.html

https://ria.ru/20240124/bayden-1923118327.html

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в мире, сша, нью-гэмпшир, южная каролина, дональд трамп, джо байден, никки хейли, politico, оон, выборы президента сша