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Трамп будет кандидатом от республиканцев, выразил уверенность Байден - РИА Новости, 24.01.2024
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09:30 24.01.2024 (обновлено: 10:01 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/tramp-1923137527.html
Трамп будет кандидатом от республиканцев, выразил уверенность Байден
Трамп будет кандидатом от республиканцев, выразил уверенность Байден - РИА Новости, 24.01.2024
Трамп будет кандидатом от республиканцев, выразил уверенность Байден
Президент США Джо Байден, комментируя результаты праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире, выразил уверенность, что кандидатом от этой партии станет Дональд... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T09:30
2024-01-24T10:01
в мире
сша
нью-гэмпшир
южная каролина
дональд трамп
джо байден
никки хейли
politico
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден, комментируя результаты праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире, выразил уверенность, что кандидатом от этой партии станет Дональд Трамп, пишет газета Politico."Сейчас ясно, что Дональд Трамп будет кандидатом от республиканцев", — сказал действующий глава государства.Праймериз в Нью-Гэмпшире прошли 23 января. Голосование состоялось в атмосфере напряженной борьбы главных соперников-республиканцев — Трампа и бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли.Согласно прогнозу агентства Associated Press, Трамп побеждает с результатом 54,9% голосов, у Хейли — 43,2%. Всего по состоянию на 00:40 по местному времени (08:40 мск) подсчитано уже 90% бюллетеней.Хейли еще на этапе подсчета признала поражение и поздравила соперника с победой, но заявила о намерении продолжить участие в предвыборной гонке.Ранее Трамп уже дважды побеждал на праймериз в этом штате — в 2016 и 2020 годах.Байден принял спорное решение пропустить праймериз демократов в Нью-Гемпшире в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют Трамп и Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, а также губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами.
https://ria.ru/20240124/vitse-prezident-1923112639.html
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в мире, сша, нью-гэмпшир, южная каролина, дональд трамп, джо байден, никки хейли, politico, оон, выборы президента сша
В мире, США, Нью-Гэмпшир, Южная Каролина, Дональд Трамп, Джо Байден, Никки Хейли, Politico, ООН, Выборы президента США
Трамп будет кандидатом от республиканцев, выразил уверенность Байден

Байден: Трамп станет кандидатом в президенты США от Республиканской партии

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден, комментируя результаты праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире, выразил уверенность, что кандидатом от этой партии станет Дональд Трамп, пишет газета Politico.
«
"Сейчас ясно, что Дональд Трамп будет кандидатом от республиканцев", — сказал действующий глава государства.
Праймериз в Нью-Гэмпшире прошли 23 января. Голосование состоялось в атмосфере напряженной борьбы главных соперников-республиканцев — Трампа и бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли.
Согласно прогнозу агентства Associated Press, Трамп побеждает с результатом 54,9% голосов, у Хейли — 43,2%. Всего по состоянию на 00:40 по местному времени (08:40 мск) подсчитано уже 90% бюллетеней.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп и сенатор Тим Скотт на предвыборном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир, 20 января 2024 года - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Трамп назвал имя своего потенциального вице-президента
Вчера, 03:33
Хейли еще на этапе подсчета признала поражение и поздравила соперника с победой, но заявила о намерении продолжить участие в предвыборной гонке.
Ранее Трамп уже дважды побеждал на праймериз в этом штате — в 2016 и 2020 годах.
Байден принял спорное решение пропустить праймериз демократов в Нью-Гемпшире в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют Трамп и Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, а также губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
СМИ: Байден победит на праймериз в Нью-Гэмпшире, не участвуя в голосовании
Вчера, 05:37
 
В миреСШАНью-ГэмпширЮжная КаролинаДональд ТрампДжо БайденНикки ХейлиPoliticoООНВыборы президента США
 
 
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