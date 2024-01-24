Трамп будет кандидатом от республиканцев, выразил уверенность Байден
Байден: Трамп станет кандидатом в президенты США от Республиканской партии
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден, комментируя результаты праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире, выразил уверенность, что кандидатом от этой партии станет Дональд Трамп, пишет газета Politico.
«
"Сейчас ясно, что Дональд Трамп будет кандидатом от республиканцев", — сказал действующий глава государства.
Праймериз в Нью-Гэмпшире прошли 23 января. Голосование состоялось в атмосфере напряженной борьбы главных соперников-республиканцев — Трампа и бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли.
Согласно прогнозу агентства Associated Press, Трамп побеждает с результатом 54,9% голосов, у Хейли — 43,2%. Всего по состоянию на 00:40 по местному времени (08:40 мск) подсчитано уже 90% бюллетеней.
Хейли еще на этапе подсчета признала поражение и поздравила соперника с победой, но заявила о намерении продолжить участие в предвыборной гонке.
Ранее Трамп уже дважды побеждал на праймериз в этом штате — в 2016 и 2020 годах.
Байден принял спорное решение пропустить праймериз демократов в Нью-Гемпшире в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют Трамп и Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, а также губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами.