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СМИ: Трамп лидирует в Нью-Гэмпшире с результатом почти 54 процента голосов - РИА Новости, 24.01.2024
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06:24 24.01.2024 (обновлено: 06:26 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/tramp-1923121031.html
СМИ: Трамп лидирует в Нью-Гэмпшире с результатом почти 54 процента голосов
СМИ: Трамп лидирует в Нью-Гэмпшире с результатом почти 54 процента голосов - РИА Новости, 24.01.2024
СМИ: Трамп лидирует в Нью-Гэмпшире с результатом почти 54 процента голосов
Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на праймериз в Нью-Гэмпшире с результатом почти 54% голосов, свидетельствует прогноз агентства Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T06:24
2024-01-24T06:26
сша
нью-гэмпшир
южная каролина
дональд трамп
никки хейли
джо байден
оон
выборы президента сша
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КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 24 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на праймериз в Нью-Гэмпшире с результатом почти 54% голосов, свидетельствует прогноз агентства Ассошиэйтед Пресс. Согласно представленным табличным значениям, за Трампа в ходе первичного голосования за кандидатов в президенты США (праймериз) отдали свои голоса 53,8% избирателей. На втором месте - его главная конкурентка, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли. Прогноз издания говорит о 44,8% голосов в ее пользу, Всего по состоянию на 22:00 вторника по местному времени (06:00 среды мск) подсчитано уже 55% бюллетеней. В американском штате Нью-Гэмпшир во вторник проходили первичные выборы кандидатов на пост президента США (праймериз) в 2024 году. Голосование шло в атмосфере напряженной борьбы главных соперников-республиканцев экс-президента Дональда Трампа и бывшего постпреда при ООН Никки Хейли, одновременно со спорным решением лидера страны Джо Байдена пропустить праймериз в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля. В результате Хейли признала поражение и поздравила Трампа с победой еще на этапе подсчета голосов избирателей. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240124/vitse-prezident-1923112639.html
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сша, нью-гэмпшир, южная каролина, дональд трамп, никки хейли, джо байден, оон, выборы президента сша, в мире
США, Нью-Гэмпшир, Южная Каролина, Дональд Трамп, Никки Хейли, Джо Байден, ООН, Выборы президента США, В мире
СМИ: Трамп лидирует в Нью-Гэмпшире с результатом почти 54 процента голосов

AP: Трамп лидирует на праймериз в Нью-Гэмпшире с результатом почти 54% голосов

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 24 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на праймериз в Нью-Гэмпшире с результатом почти 54% голосов, свидетельствует прогноз агентства Ассошиэйтед Пресс.
Согласно представленным табличным значениям, за Трампа в ходе первичного голосования за кандидатов в президенты США (праймериз) отдали свои голоса 53,8% избирателей. На втором месте - его главная конкурентка, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли. Прогноз издания говорит о 44,8% голосов в ее пользу,
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Трамп назвал имя своего потенциального вице-президента
03:33
Всего по состоянию на 22:00 вторника по местному времени (06:00 среды мск) подсчитано уже 55% бюллетеней.
В американском штате Нью-Гэмпшир во вторник проходили первичные выборы кандидатов на пост президента США (праймериз) в 2024 году. Голосование шло в атмосфере напряженной борьбы главных соперников-республиканцев экс-президента Дональда Трампа и бывшего постпреда при ООН Никки Хейли, одновременно со спорным решением лидера страны Джо Байдена пропустить праймериз в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля. В результате Хейли признала поражение и поздравила Трампа с победой еще на этапе подсчета голосов избирателей.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Байден раскрыл, к чему приведет победа Трампа на выборах
10 декабря 2023, 10:01
 
СШАНью-ГэмпширЮжная КаролинаДональд ТрампНикки ХейлиДжо БайденООНВыборы президента СШАВ мире
 
 
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