https://ria.ru/20240124/tramp-1923121031.html

СМИ: Трамп лидирует в Нью-Гэмпшире с результатом почти 54 процента голосов

СМИ: Трамп лидирует в Нью-Гэмпшире с результатом почти 54 процента голосов - РИА Новости, 24.01.2024

СМИ: Трамп лидирует в Нью-Гэмпшире с результатом почти 54 процента голосов

Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на праймериз в Нью-Гэмпшире с результатом почти 54% голосов, свидетельствует прогноз агентства Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T06:24

2024-01-24T06:24

2024-01-24T06:26

сша

нью-гэмпшир

южная каролина

дональд трамп

никки хейли

джо байден

оон

выборы президента сша

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КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 24 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на праймериз в Нью-Гэмпшире с результатом почти 54% голосов, свидетельствует прогноз агентства Ассошиэйтед Пресс. Согласно представленным табличным значениям, за Трампа в ходе первичного голосования за кандидатов в президенты США (праймериз) отдали свои голоса 53,8% избирателей. На втором месте - его главная конкурентка, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли. Прогноз издания говорит о 44,8% голосов в ее пользу, Всего по состоянию на 22:00 вторника по местному времени (06:00 среды мск) подсчитано уже 55% бюллетеней. В американском штате Нью-Гэмпшир во вторник проходили первичные выборы кандидатов на пост президента США (праймериз) в 2024 году. Голосование шло в атмосфере напряженной борьбы главных соперников-республиканцев экс-президента Дональда Трампа и бывшего постпреда при ООН Никки Хейли, одновременно со спорным решением лидера страны Джо Байдена пропустить праймериз в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля. В результате Хейли признала поражение и поздравила Трампа с победой еще на этапе подсчета голосов избирателей. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240124/vitse-prezident-1923112639.html

https://ria.ru/20231210/vybory-1914893632.html

сша

нью-гэмпшир

южная каролина

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