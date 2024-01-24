https://ria.ru/20240124/tramp-1923118768.html

Трамп объявил о победе на праймериз в Нью-Гэмпшире в третий раз

Трамп объявил о победе на праймериз в Нью-Гэмпшире в третий раз - РИА Новости, 24.01.2024

Трамп объявил о победе на праймериз в Нью-Гэмпшире в третий раз

Дональд Трамп объявил о своей победе на первичных выборах (праймериз) кандидатов на пост президента США в штате Нью-Гэмпшир. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T05:45

2024-01-24T05:45

2024-01-24T07:37

сша

нью-гэмпшир

южная каролина

дональд трамп

никки хейли

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оон

выборы президента сша

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КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 24 янв - РИА Новости. Дональд Трамп объявил о своей победе на первичных выборах (праймериз) кандидатов на пост президента США в штате Нью-Гэмпшир."Теперь мы выиграли в Нью-Гэмпшире три раза", - заявил он во время выступления перед сторонниками по итогам голосования. Ранее Трамп уже дважды побеждал на праймериз в данном штате — в 2016 году, когда только баллотировался в президенты, а также в 2020 году в рамках кампании по переизбранию.Бывший президент назвал эту победу самой важной и выразил уверенность в своем избрании на пост президента в ноябре.В американском штате Нью-Гэмпшир во вторник прошли первичные выборы кандидатов на пост президента США в 2024 году. Голосование состоялось в атмосфере напряженной борьбы главных соперников-республиканцев экс-президента Дональда Трампа и бывшего постпреда при ООН Никки Хейли. Согласно прогнозу Ассошиэйтед Пресс, Трамп набирает 53,8% голосов избирателей, Хейли — на 10% меньше. Последняя еще на этапе подсчета признала поражение и поздравила соперника с победой, однако заявила о намерении продолжить участие в предвыборной гонке.Лидер страны Джо Байден принял спорное решение пропустить праймериз демократов в этом штате в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, а также губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами. Нынешний американский лидер Джо Байден намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240124/vitse-prezident-1923112639.html

https://ria.ru/20240124/bayden-1923118327.html

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нью-гэмпшир

южная каролина

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