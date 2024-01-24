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Трамп объявил о победе на праймериз в Нью-Гэмпшире в третий раз - РИА Новости, 24.01.2024
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05:45 24.01.2024 (обновлено: 07:37 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/tramp-1923118768.html
Трамп объявил о победе на праймериз в Нью-Гэмпшире в третий раз
Трамп объявил о победе на праймериз в Нью-Гэмпшире в третий раз - РИА Новости, 24.01.2024
Трамп объявил о победе на праймериз в Нью-Гэмпшире в третий раз
Дональд Трамп объявил о своей победе на первичных выборах (праймериз) кандидатов на пост президента США в штате Нью-Гэмпшир. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T05:45
2024-01-24T07:37
сша
нью-гэмпшир
южная каролина
дональд трамп
никки хейли
джо байден
оон
выборы президента сша
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КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 24 янв - РИА Новости. Дональд Трамп объявил о своей победе на первичных выборах (праймериз) кандидатов на пост президента США в штате Нью-Гэмпшир."Теперь мы выиграли в Нью-Гэмпшире три раза", - заявил он во время выступления перед сторонниками по итогам голосования. Ранее Трамп уже дважды побеждал на праймериз в данном штате — в 2016 году, когда только баллотировался в президенты, а также в 2020 году в рамках кампании по переизбранию.Бывший президент назвал эту победу самой важной и выразил уверенность в своем избрании на пост президента в ноябре.В американском штате Нью-Гэмпшир во вторник прошли первичные выборы кандидатов на пост президента США в 2024 году. Голосование состоялось в атмосфере напряженной борьбы главных соперников-республиканцев экс-президента Дональда Трампа и бывшего постпреда при ООН Никки Хейли. Согласно прогнозу Ассошиэйтед Пресс, Трамп набирает 53,8% голосов избирателей, Хейли — на 10% меньше. Последняя еще на этапе подсчета признала поражение и поздравила соперника с победой, однако заявила о намерении продолжить участие в предвыборной гонке.Лидер страны Джо Байден принял спорное решение пропустить праймериз демократов в этом штате в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, а также губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами. Нынешний американский лидер Джо Байден намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240124/vitse-prezident-1923112639.html
https://ria.ru/20240124/bayden-1923118327.html
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сша, нью-гэмпшир, южная каролина, дональд трамп, никки хейли, джо байден, оон, выборы президента сша, в мире
США, Нью-Гэмпшир, Южная Каролина, Дональд Трамп, Никки Хейли, Джо Байден, ООН, Выборы президента США, В мире
Трамп объявил о победе на праймериз в Нью-Гэмпшире в третий раз

Трамп объявил о своей победе на праймериз в Нью-Гэмпшире в третий раз подряд

© AP Photo / Jose Luis MaganaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 24 янв - РИА Новости. Дональд Трамп объявил о своей победе на первичных выборах (праймериз) кандидатов на пост президента США в штате Нью-Гэмпшир.
«
"Теперь мы выиграли в Нью-Гэмпшире три раза", - заявил он во время выступления перед сторонниками по итогам голосования.
Ранее Трамп уже дважды побеждал на праймериз в данном штате — в 2016 году, когда только баллотировался в президенты, а также в 2020 году в рамках кампании по переизбранию.
Бывший президент назвал эту победу самой важной и выразил уверенность в своем избрании на пост президента в ноябре.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Трамп назвал имя своего потенциального вице-президента
03:33
В американском штате Нью-Гэмпшир во вторник прошли первичные выборы кандидатов на пост президента США в 2024 году. Голосование состоялось в атмосфере напряженной борьбы главных соперников-республиканцев экс-президента Дональда Трампа и бывшего постпреда при ООН Никки Хейли.
Согласно прогнозу Ассошиэйтед Пресс, Трамп набирает 53,8% голосов избирателей, Хейли — на 10% меньше. Последняя еще на этапе подсчета признала поражение и поздравила соперника с победой, однако заявила о намерении продолжить участие в предвыборной гонке.
Лидер страны Джо Байден принял спорное решение пропустить праймериз демократов в этом штате в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, а также губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами. Нынешний американский лидер Джо Байден намерен переизбираться от Демократической партии.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
СМИ: Байден победит на праймериз в Нью-Гэмпшире, не участвуя в голосовании
05:37
 
СШАНью-ГэмпширЮжная КаролинаДональд ТрампНикки ХейлиДжо БайденООНВыборы президента СШАВ мире
 
 
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