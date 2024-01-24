https://ria.ru/20240124/tramp-1923117989.html
Трамп заявил, что гордится результатами праймериз в Нью-Гэмпшире
Трамп заявил, что гордится результатами праймериз в Нью-Гэмпшире - РИА Новости, 24.01.2024
Трамп заявил, что гордится результатами праймериз в Нью-Гэмпшире
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что гордится результатами первых в стране праймериз, прошедших во вторник в штате Нью-Гэмпшир. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T05:24
2024-01-24T05:24
2024-01-24T05:25
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что гордится результатами первых в стране праймериз, прошедших во вторник в штате Нью-Гэмпшир. "Я очень горжусь результатом", - сказал экс-президент в комментарии телеканалу Fox. Ранее соперница Трампа, бывшая постпред страны при ООН Никки Хейли поздравила бывшего президента с победой на первичных выборах кандидатов в президенты (праймериз) в Нью-Гэмпшире. Телеканал CNN по итогам обработки 33% бюллетеней сообщает, что Трамп лидирует с 55,5%, у Хейли - 42,9%. По данным Fox, Трамп набирает 53,4%, Хейли - 45,6% (по итогам обработки 35% бюллетеней). Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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Трамп заявил, что гордится результатами праймериз в Нью-Гэмпшире
Трамп заявил, что гордится результатами первых в США праймериз в Нью-Гэмпшире