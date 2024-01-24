https://ria.ru/20240124/tof-1923119086.html
Экипажи кораблей ТОФ провели памятную церемонию в Корейском проливе
Экипажи кораблей ТОФ провели памятную церемонию в Корейском проливе - РИА Новости, 24.01.2024
Экипажи кораблей ТОФ провели памятную церемонию в Корейском проливе
Экипажи отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота, находящиеся в дальнем морском походе, в Корейском проливе провели церемонию в память о российских моряках,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T05:50
2024-01-24T05:50
2024-01-24T05:50
корейский пролив
владивосток
японское море
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 24 янв – РИА Новости. Экипажи отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота, находящиеся в дальнем морском походе, в Корейском проливе провели церемонию в память о российских моряках, погибших в Цусимском сражении, сообщает ТОФ. Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" в понедельник вышли из Владивостока в море для выполнения задач по предназначению, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Экипажи отряда боевых кораблей ТОФ в составе флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" во время перехода через Корейский пролив провели церемонию возложения венка на воду в память о российских моряках, погибших в Цусимском сражении", - говорится в сообщении. Перед этим на кораблях отряда состоялись построения экипажей и памятные митинги. Экипажи продолжают дальний морской поход. Корабли преодолели Японское море, где отработали элементы маневрирования и провели тренировки по связи и борьбе за живучесть. Накануне отряд кораблей зашел в Восточно-Китайское море.
https://ria.ru/20240122/tof-1922680969.html
https://ria.ru/20230809/yaponiya-1889029256.html
корейский пролив
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корейский пролив, владивосток, японское море, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Корейский пролив, Владивосток, Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
Экипажи кораблей ТОФ провели памятную церемонию в Корейском проливе
Моряки ТОФ провели церемонию в Корейском проливе в память о Цусимском сражении