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Жителей села в Приморье, где тигр загрыз собаку, предупредили об опасности - РИА Новости, 24.01.2024
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09:24 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/tigr-1923136723.html
Жителей села в Приморье, где тигр загрыз собаку, предупредили об опасности
Жителей села в Приморье, где тигр загрыз собаку, предупредили об опасности - РИА Новости, 24.01.2024
Жителей села в Приморье, где тигр загрыз собаку, предупредили об опасности
Полиция Приморья предупреждает об опасности выхода в лес в районе села Кугуки под Уссурийском, где амурский тигр напал на собаку у забора частного дома. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T09:24
2024-01-24T09:24
происшествия
уссурийск
хабаровский край
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 24 янв – РИА Новости. Полиция Приморья предупреждает об опасности выхода в лес в районе села Кугуки под Уссурийском, где амурский тигр напал на собаку у забора частного дома. Ранее в соцсетях разошлось видео с камеры наблюдения частного дома. На кадрах видно, как тигр нападает на собаку, сидящую на цепи, а после утаскивает ее. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что крупный самец тигра загрыз собаку на окраине приморского села Кугуки, хозяин пса может обратиться за компенсацией. "В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о том, что на территории села Кугуки был замечен тигр, напавший на сторожевую собаку. Участковые уполномоченные полиции проводят подворовой обход местных жителей и беседуют с ними о недопустимости выхода в опасный участок лесного массива. Напоминают о мерах безопасности в случае выхода дикого животного в жилмассив", - сообщает краевое УМВД РФ. Полицейские также проводят проверку по факту нападения на собаку. Поиски хищника ведут специалисты центра "Амурский тигр" и охотнадзора. По данным экспертов, крупный взрослый самец амурского тигра ушёл в тайгу. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20240109/tigr-1920238352.html
уссурийск
хабаровский край
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происшествия, уссурийск, хабаровский край, приморский край
Происшествия, Уссурийск, Хабаровский край, Приморский край
Жителей села в Приморье, где тигр загрыз собаку, предупредили об опасности

Жителям села в Приморье, где тигр загрыз собаку, рекомендовали не выходить в лес

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 янв – РИА Новости. Полиция Приморья предупреждает об опасности выхода в лес в районе села Кугуки под Уссурийском, где амурский тигр напал на собаку у забора частного дома.
Ранее в соцсетях разошлось видео с камеры наблюдения частного дома. На кадрах видно, как тигр нападает на собаку, сидящую на цепи, а после утаскивает ее. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что крупный самец тигра загрыз собаку на окраине приморского села Кугуки, хозяин пса может обратиться за компенсацией.
«
"В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о том, что на территории села Кугуки был замечен тигр, напавший на сторожевую собаку. Участковые уполномоченные полиции проводят подворовой обход местных жителей и беседуют с ними о недопустимости выхода в опасный участок лесного массива. Напоминают о мерах безопасности в случае выхода дикого животного в жилмассив", - сообщает краевое УМВД РФ.
Полицейские также проводят проверку по факту нападения на собаку.
Поиски хищника ведут специалисты центра "Амурский тигр" и охотнадзора. По данным экспертов, крупный взрослый самец амурского тигра ушёл в тайгу.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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