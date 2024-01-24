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В СПЧ представили патриотические тетради для школьников с данными об СВО - РИА Новости, 24.01.2024
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13:48 24.01.2024 (обновлено: 14:35 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/tetradi-1923195300.html
В СПЧ представили патриотические тетради для школьников с данными об СВО
В СПЧ представили патриотические тетради для школьников с данными об СВО - РИА Новости, 24.01.2024
В СПЧ представили патриотические тетради для школьников с данными об СВО
Патриотические тетради, которые содержат информацию о погибших участниках СВО, станут для школьников напоминанием о важности единства и реализации себя в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:48
2024-01-24T14:35
специальная военная операция на украине
общество
россия
ирина киркора
совет по правам человека при президенте рф (спч)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Патриотические тетради, которые содержат информацию о погибших участниках СВО, станут для школьников напоминанием о важности единства и реализации себя в качестве защитников родины, рассказала заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора. "Важнейшая тема – это увековечивание памяти наших погибших. Хочу показать такие школьные тетрадки, которые новосибирские отделения Комитета семей воинов Отечества подготовили. На них парни, мальчишки, погибшие в СВО, информация о них", - рассказала Киркора на пресс-конференции, посвященной деятельности институтов гражданского общества в период СВО. Кроме того, зампред СПЧ отметила, что эти тетради станут для школьников напоминанием о том, как важно быть едиными и реализовывать себя, в том числе, как защитники родины. "Конечно, патриотическая тетрадка, которая будет использована в качестве тетради для школьного предмета, будет напоминанием для наших школьников о том, насколько важно быть едиными и реализовывать себя, в том числе как защитники родины. Нужно, чтобы память об этом была в наших сердцах", - добавила Киркора.
https://ria.ru/20231110/motivatcia-detey-1908111757.html
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общество, россия, ирина киркора, совет по правам человека при президенте рф (спч), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Ирина Киркора, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Вооруженные силы РФ
В СПЧ представили патриотические тетради для школьников с данными об СВО

СПЧ: в РФ создали тетради для школьников с рассказами о погибших героях СВО

© Фото : Штаб КСВО в Новосибирской областиПатриотические школьные тетради для с данными об СВО
Патриотические школьные тетради для с данными об СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : Штаб КСВО в Новосибирской области
Патриотические школьные тетради для с данными об СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Патриотические тетради, которые содержат информацию о погибших участниках СВО, станут для школьников напоминанием о важности единства и реализации себя в качестве защитников родины, рассказала заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора.
«
"Важнейшая тема – это увековечивание памяти наших погибших. Хочу показать такие школьные тетрадки, которые новосибирские отделения Комитета семей воинов Отечества подготовили. На них парни, мальчишки, погибшие в СВО, информация о них", - рассказала Киркора на пресс-конференции, посвященной деятельности институтов гражданского общества в период СВО.
Кроме того, зампред СПЧ отметила, что эти тетради станут для школьников напоминанием о том, как важно быть едиными и реализовывать себя, в том числе, как защитники родины.
"Конечно, патриотическая тетрадка, которая будет использована в качестве тетради для школьного предмета, будет напоминанием для наших школьников о том, насколько важно быть едиными и реализовывать себя, в том числе как защитники родины. Нужно, чтобы память об этом была в наших сердцах", - добавила Киркора.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияИрина КиркораСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Вооруженные силы РФ
 
 
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