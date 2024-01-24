https://ria.ru/20240124/tetradi-1923195300.html

В СПЧ представили патриотические тетради для школьников с данными об СВО

В СПЧ представили патриотические тетради для школьников с данными об СВО - РИА Новости, 24.01.2024

В СПЧ представили патриотические тетради для школьников с данными об СВО

Патриотические тетради, которые содержат информацию о погибших участниках СВО, станут для школьников напоминанием о важности единства и реализации себя в... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:48

2024-01-24T13:48

2024-01-24T14:35

специальная военная операция на украине

общество

россия

ирина киркора

совет по правам человека при президенте рф (спч)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Патриотические тетради, которые содержат информацию о погибших участниках СВО, станут для школьников напоминанием о важности единства и реализации себя в качестве защитников родины, рассказала заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора. "Важнейшая тема – это увековечивание памяти наших погибших. Хочу показать такие школьные тетрадки, которые новосибирские отделения Комитета семей воинов Отечества подготовили. На них парни, мальчишки, погибшие в СВО, информация о них", - рассказала Киркора на пресс-конференции, посвященной деятельности институтов гражданского общества в период СВО. Кроме того, зампред СПЧ отметила, что эти тетради станут для школьников напоминанием о том, как важно быть едиными и реализовывать себя, в том числе, как защитники родины. "Конечно, патриотическая тетрадка, которая будет использована в качестве тетради для школьного предмета, будет напоминанием для наших школьников о том, насколько важно быть едиными и реализовывать себя, в том числе как защитники родины. Нужно, чтобы память об этом была в наших сердцах", - добавила Киркора.

https://ria.ru/20231110/motivatcia-detey-1908111757.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, ирина киркора, совет по правам человека при президенте рф (спч), вооруженные силы рф