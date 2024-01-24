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Сенатор назвал основания для признания Украины государством-террористом
Сенатор назвал основания для признания Украины государством-террористом - РИА Новости, 24.01.2024
Сенатор назвал основания для признания Украины государством-террористом
Совершаемые Киевом преступления, включая убийства мирных граждан, сбитые Ил-76 и малайзийский "Боинг", дают все основания начинать процедуру международного... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:03
2024-01-24T16:03
2024-01-24T16:05
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Совершаемые Киевом преступления, включая убийства мирных граждан, сбитые Ил-76 и малайзийский "Боинг", дают все основания начинать процедуру международного признания Украины в качестве государства-террориста, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров в своем Telegram-канале. "Есть все основания начинать процедуру международного признания Украины, как государства-террориста", - написал сенатор. По его словам, остается неясным, как "режим Зеленского будет объяснять всему миру уничтожение транспортного самолета". "Пока официально они молчат, лихорадочно изобретают для себя хоть какое-то оправдание", - добавил политик. Джабаров также отметил, что убийство в прошедшее воскресенье 27 мирных граждан Донецка "мировое сообщество как-то не заметило". "Лишь генсек ООН резко осудил ВСУ за теракт. Сегодня они провели ракетную атаку на военно-транспортный Ил-76, приговорив, по сути, к смерти своих же пленных, которых должны были обменять на российских военных, оказавшихся в плену", - подчеркнул законодатель. Сенатор не сомневается, что "летом 2014 года именно ВСУ сбила ракетой малайзийский "Боинг" над Донбассом". "Рано или поздно следы того давнего преступления украинских нациков также будут обнаружены, и их вина найдет подтверждение", - уверен парламентарий.
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
2024-01-24T16:03
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Сенатор назвал основания для признания Украины государством-террористом
Джабаров: есть все основания для признания Украины государством-террористом