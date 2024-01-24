https://ria.ru/20240124/terrorist-1923196930.html

В Госдуме призвали признать Украину государством-террористом

В Госдуме призвали признать Украину государством-террористом - РИА Новости, 24.01.2024

В Госдуме призвали признать Украину государством-террористом

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик после крушения российского Ил-76 с украинскими военнопленными предложил... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:55

2024-01-24T13:55

2024-01-24T13:56

в мире

украина

госдума рф

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

киев

дмитрий белик

андрей картаполов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик после крушения российского Ил-76 с украинскими военнопленными предложил начать процедуру признания Украины государством-террористом.Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинский режим совершил очередное преступление, самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу в связи с крушением Ил-76, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы. По его мнению, самолет был сбит "нацистским режимом, вскормленный Байденом, Макроном, Шольцем и другими политиками"."Уничтожение своих соотечественников в политических целях – это настоящий государственный терроризм, и Украина заслужила этот статус. Считаю, что нам пора начать процедуру признания Украины государством-террористом", - сказал Белик РИА Новости.По его словам, на сегодня в основе украинской государственности лежит бизнес на крови, в том числе своих соотечественников."Уничтожение самолета с пленными – это не просто одиночный теракт, это суть государственной политики Украины. Они уничтожают свое мирное население, они уничтожают своих пленных, которые хотели вернуться в свои семьи, и, вполне возможно, рассказать неприглядную для официального Киева правду, как с ними обращались, какая обстановка в российской армии и российском государстве. Украина подтвердила, что ей пора называться государством-террористом. Именно так поступают убийцы собственного народа, а киевский режим и есть убийца, который держит свой народ в страхе и колючей проволоке", - добавил депутат.

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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-24T13:55 true PT0M26S

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в мире, украина, госдума рф, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, киев, дмитрий белик, андрей картаполов, вячеслав володин