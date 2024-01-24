https://ria.ru/20240124/terakty-1923152538.html

Совфед проинформирует международные организации о терактах ВСУ в России

Совфед проинформирует международные организации о терактах ВСУ в России - РИА Новости, 24.01.2024

Совфед проинформирует международные организации о терактах ВСУ в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила международному комитету палаты донести до международных организаций информацию о терактах,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T11:09

2024-01-24T11:09

2024-01-24T11:09

специальная военная операция на украине

происшествия

валентина матвиенко

совет федерации рф

оон

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила международному комитету палаты донести до международных организаций информацию о терактах, совершаемых Киевом на территории России. "Знаете, хочется задать вопрос этим многочисленным так называемым правозащитным организациям, которые есть на всех международных площадках, во многих странах: сколько ещё нужно мирных жертв, сколько нужно ещё смертей детей и женщин, чтобы они осудили этот террористический киевский режим, чтобы они высказали своё мнение? Пока отреагировал только (Антонио) Гутерреш – генсек ООН, который сказал, что это запрещено всеми международными актами – даже в ходе войны совершать такие злодеяния и преступления против мирного населения", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания Совфеда. Она также поручила международному комитету Совфеда "во все колокола" доносить эту информацию, добиваться адекватной реакции всех считающих себя защитниками прав человека. Кроме того, спикер поручила курирующему международную повестку вице-спикеру Совфеда Константину Косачеву узнать у Минобороны РФ, кто поставлял Киеву оружие для убийства мирных граждан, и составить "в жесткой форме" обращение к парламентам поставивших это оружие стран. "Конечно же, нацистский режим понесёт наказание", - подчеркнула парламентарий.

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, валентина матвиенко, совет федерации рф, оон, украина, вооруженные силы украины