Российская делегация в Вене отреагировала на крушение Ил-76
Делегация РФ в Вене: терактом с Ил-76 Украина показала свое истинное лицо
© фото очевидцаДым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© фото очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Совершением теракта с Ил-76 украинское руководство вновь показало свое истинное лицо, убив российских летчиков и своих граждан, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Как заявила представитель делегации, украинское руководство прекрасно знало, что, по сложившейся практике, сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена.
"Тем не менее, нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство в очередной раз показало свое истинное лицо, убив российских летчиков и пустив в расход своих граждан", - сказала Жданова в среду на 1067-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.