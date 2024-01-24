https://ria.ru/20240124/terakt-1923280027.html

Российская делегация в Вене отреагировала на крушение Ил-76

Российская делегация в Вене отреагировала на крушение Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024

Российская делегация в Вене отреагировала на крушение Ил-76

Совершением теракта с Ил-76 украинское руководство вновь показало свое истинное лицо, убив российских летчиков и своих граждан, заявила член делегации РФ на... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T18:43

2024-01-24T18:43

2024-01-24T18:46

специальная военная операция на украине

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киев

вена

вячеслав володин

крушение ил-76 в белгородской области

ил-76

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ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Совершением теракта с Ил-76 украинское руководство вновь показало свое истинное лицо, убив российских летчиков и своих граждан, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Как заявила представитель делегации, украинское руководство прекрасно знало, что, по сложившейся практике, сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена. "Тем не менее, нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство в очередной раз показало свое истинное лицо, убив российских летчиков и пустив в расход своих граждан", - сказала Жданова в среду на 1067-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240124/voennoplennye-1923222125.html

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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-24T18:43 true PT0M26S

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