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Российская делегация в Вене отреагировала на крушение Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:43 24.01.2024 (обновлено: 18:46 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/terakt-1923280027.html
Российская делегация в Вене отреагировала на крушение Ил-76
Российская делегация в Вене отреагировала на крушение Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Российская делегация в Вене отреагировала на крушение Ил-76
Совершением теракта с Ил-76 украинское руководство вновь показало свое истинное лицо, убив российских летчиков и своих граждан, заявила член делегации РФ на... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T18:43
2024-01-24T18:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
вена
вячеслав володин
крушение ил-76 в белгородской области
ил-76
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ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Совершением теракта с Ил-76 украинское руководство вновь показало свое истинное лицо, убив российских летчиков и своих граждан, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Как заявила представитель делегации, украинское руководство прекрасно знало, что, по сложившейся практике, сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена. "Тем не менее, нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство в очередной раз показало свое истинное лицо, убив российских летчиков и пустив в расход своих граждан", - сказала Жданова в среду на 1067-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
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в мире, россия, киев, вена, вячеслав володин, крушение ил-76 в белгородской области, ил-76, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Вена, Вячеслав Володин, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Ил-76, Вооруженные силы Украины
Российская делегация в Вене отреагировала на крушение Ил-76

Делегация РФ в Вене: терактом с Ил-76 Украина показала свое истинное лицо

© фото очевидцаДым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© фото очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Совершением теракта с Ил-76 украинское руководство вновь показало свое истинное лицо, убив российских летчиков и своих граждан, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Как заявила представитель делегации, украинское руководство прекрасно знало, что, по сложившейся практике, сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Симоньян опубликовала список украинских военнопленных с борта Ил-76
Вчера, 15:24
"Тем не менее, нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство в очередной раз показало свое истинное лицо, убив российских летчиков и пустив в расход своих граждан", - сказала Жданова в среду на 1067-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевВенаВячеслав ВолодинКрушение Ил-76 в Белгородской областиИл-76Вооруженные силы Украины
 
 
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