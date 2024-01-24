https://ria.ru/20240124/tele2-1923150353.html

Tele2 восстановил работу всех сервисов

Tele2 восстановил работу всех сервисов - РИА Новости, 24.01.2024

Tele2 восстановил работу всех сервисов

Часть пользователей Tele2 столкнулись со сбоем в работе некоторых сервисов, при этом сети оператора функционировали штатно, на данный момент работа всех... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T10:56

2024-01-24T10:56

2024-01-24T10:57

общество

технологии

дальний восток

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Часть пользователей Tele2 столкнулись со сбоем в работе некоторых сервисов, при этом сети оператора функционировали штатно, на данный момент работа всех сервисов восстановлена, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе компании. Сбой у Tele2 был зафиксирован на сайте "Сбой.рф". По данным на 9.00 мск число жалоб превышало 1,3 тысячи. Около трети из них пришло из Новосибирской области. Также жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Омской области, Кузбасса, Красноярского края и других регионов. В основном пользователи Tele2 жаловались на работу мессенджеров Telegram и WhatsApp. "По не зависящим от нас причинам некоторые пользователи на территории части Сибири и Дальнего Востока могли испытывать проблемы с работой мессенджеров WhatsApp и Telegram. На стороне Tele2 сеть функционировала в штатном режиме. В настоящий момент работа сервисов полностью восстановлена", - прокомментировали в Tele2. В свою очередь "Мегафон" сообщил РИА Новости, что сеть в Сибири и на Дальнем Востоке работает в штатном режиме, никаких ограничений со стороны оператора нет. Ранее в среду пользователи Telegram и WhatsApp сообщали о сбоях в работе мессенджеров в ряде регионов России. По данным сервиса "Сбой.рф", число жалоб превышало 7,7 тысячи и 8,8 тысячи соответственно. При этом замминистра инновации, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Андрей Суслов сообщал, что в республике технический сбой в работе мессенджеров связан с профилактическими работами, согласованными с Роскомнадзором.

https://ria.ru/20240124/rf-1923130019.html

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общество, технологии, дальний восток, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)