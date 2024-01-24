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На Тайвань прибыли двое американских законодателей - РИА Новости, 24.01.2024
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02:21 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/tayvan-1923110096.html
На Тайвань прибыли двое американских законодателей
На Тайвань прибыли двое американских законодателей - РИА Новости, 24.01.2024
На Тайвань прибыли двое американских законодателей
Ведущий демократ в подкомитете палаты представителей США по иностранным делам по Индо-Тихоокеанскому региону Ами Бера и республиканец Марио Диас-Баларт прибыли... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T02:21
2024-01-24T02:21
тайвань
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китай
цай инвэнь
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Ведущий демократ в подкомитете палаты представителей США по иностранным делам по Индо-Тихоокеанскому региону Ами Бера и республиканец Марио Диас-Баларт прибыли в Тайбэй, где подчеркнут приверженность Вашингтона в поддержке Тайваня, говорится в пресс-релизе Беры. О соответствующей поездке законодателей со ссылкой на источники ранее писала газета Financial Times. Как сообщалось, они встретятся с новой главой администрации острова, но не с проигравшими кандидатами. В четверг информацию о поездке подтвердил сам Бера, сообщив о прибытии двух законодателей в Тайбэй. Отмечается, что в ходе поездки они будут "взаимодействовать с высшими должностными лицами и бизнес-лидерами". "Цель поездки - подтвердить поддержку США Тайваню после успешных демократических выборов, выразить солидарность в их общей приверженности демократическим ценностям", - говорится в сообщении на сайте Беры. Также законодатели обсудят возможности для укрепления экономических и оборонных связей между США и Тайванем. Выборы главы администрации и депутатов законодательного юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков. Лидер выступающей за "независимость" Тайваня партии Лай Циндэ победил, набрав 40,05% голосов. Вскоре после публикации последних данных по выборам канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил. Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Пекин "решительно выступает против того, чтобы США имели любую форму официального взаимодействия с Тайванем и вмешивались в дела Тайваня любым способом и под любым предлогом". На Тайвань 14 января прибыла делегация США, состоящая из бывшего замглавы госдепа Джеймса Штейнберга и бывшего советника по нацбезопасности Стивена Хэдли. Хэдли на встрече с действующей главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в Тайбэе заявил, что обещания, данные США Тайваню, тверды как скала, и выразил надежду на продолжение отношений с новым правительством острова. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240117/tayvan-1921849623.html
https://ria.ru/20240115/tayvan-1921350539.html
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тайвань, сша, китай, цай инвэнь, в мире
Тайвань, США, Китай, Цай Инвэнь, В мире
На Тайвань прибыли двое американских законодателей

В Тайбэй из США прибыли двое законодателей, чтобы выразить Тайваню поддержку

© AP Photo / Ng Han GuanИзображение тайваньского флага во время выборов в Нью-Тайбэе, Тайвань
Изображение тайваньского флага во время выборов в Нью-Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Изображение тайваньского флага во время выборов в Нью-Тайбэе, Тайвань. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Ведущий демократ в подкомитете палаты представителей США по иностранным делам по Индо-Тихоокеанскому региону Ами Бера и республиканец Марио Диас-Баларт прибыли в Тайбэй, где подчеркнут приверженность Вашингтона в поддержке Тайваня, говорится в пресс-релизе Беры.
О соответствующей поездке законодателей со ссылкой на источники ранее писала газета Financial Times. Как сообщалось, они встретятся с новой главой администрации острова, но не с проигравшими кандидатами.
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В четверг информацию о поездке подтвердил сам Бера, сообщив о прибытии двух законодателей в Тайбэй. Отмечается, что в ходе поездки они будут "взаимодействовать с высшими должностными лицами и бизнес-лидерами".
"Цель поездки - подтвердить поддержку США Тайваню после успешных демократических выборов, выразить солидарность в их общей приверженности демократическим ценностям", - говорится в сообщении на сайте Беры.
Также законодатели обсудят возможности для укрепления экономических и оборонных связей между США и Тайванем.
Выборы главы администрации и депутатов законодательного юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков. Лидер выступающей за "независимость" Тайваня партии Лай Циндэ победил, набрав 40,05% голосов. Вскоре после публикации последних данных по выборам канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил.
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Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Пекин "решительно выступает против того, чтобы США имели любую форму официального взаимодействия с Тайванем и вмешивались в дела Тайваня любым способом и под любым предлогом".
На Тайвань 14 января прибыла делегация США, состоящая из бывшего замглавы госдепа Джеймса Штейнберга и бывшего советника по нацбезопасности Стивена Хэдли. Хэдли на встрече с действующей главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в Тайбэе заявил, что обещания, данные США Тайваню, тверды как скала, и выразил надежду на продолжение отношений с новым правительством острова.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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