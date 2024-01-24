https://ria.ru/20240124/svo-1923231690.html

ВСУ выпустили ракеты по селу в Запорожской области, заявил Рогов

ВСУ выпустили ракеты по селу в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 24.01.2024

ВСУ выпустили ракеты по селу в Запорожской области, заявил Рогов

Украинские войска подвергли ракетному удару село Салтычия в Запорожской области, сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава запорожского... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:57

2024-01-24T15:57

2024-01-24T15:57

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

черниговский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872941482_15:0:1648:919_1920x0_80_0_0_ec5d7d12cad330605e6c9c85dc74f4d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Украинские войска подвергли ракетному удару село Салтычия в Запорожской области, сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Село Салтычия Черниговского района Запорожской области подверглось ракетному обстрелу со стороны нацистов. Сработала система ПВО России", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20240124/svo-1923200426.html

запорожская область

черниговский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, владимир рогов, черниговский район