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ВСУ выпустили ракеты по селу в Запорожской области, заявил Рогов
ВСУ выпустили ракеты по селу в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 24.01.2024
ВСУ выпустили ракеты по селу в Запорожской области, заявил Рогов
Украинские войска подвергли ракетному удару село Салтычия в Запорожской области, сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава запорожского... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:57
2024-01-24T15:57
2024-01-24T15:57
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
черниговский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Украинские войска подвергли ракетному удару село Салтычия в Запорожской области, сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Село Салтычия Черниговского района Запорожской области подверглось ракетному обстрелу со стороны нацистов. Сработала система ПВО России", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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запорожская область, владимир рогов, черниговский район
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Черниговский район
ВСУ выпустили ракеты по селу в Запорожской области, заявил Рогов
Рогов: ВСУ подвергли ракетному удару село Салтычия в Запорожской области