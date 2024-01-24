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ВСУ выпустили ракеты по селу в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/svo-1923231690.html
ВСУ выпустили ракеты по селу в Запорожской области, заявил Рогов
ВСУ выпустили ракеты по селу в Запорожской области, заявил Рогов - РИА Новости, 24.01.2024
ВСУ выпустили ракеты по селу в Запорожской области, заявил Рогов
Украинские войска подвергли ракетному удару село Салтычия в Запорожской области, сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава запорожского... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:57
2024-01-24T15:57
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
черниговский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Украинские войска подвергли ракетному удару село Салтычия в Запорожской области, сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Село Салтычия Черниговского района Запорожской области подверглось ракетному обстрелу со стороны нацистов. Сработала система ПВО России", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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запорожская область
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запорожская область, владимир рогов, черниговский район
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Черниговский район
ВСУ выпустили ракеты по селу в Запорожской области, заявил Рогов

Рогов: ВСУ подвергли ракетному удару село Салтычия в Запорожской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракет
Пуск ракет - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Украинские войска подвергли ракетному удару село Салтычия в Запорожской области, сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Село Салтычия Черниговского района Запорожской области подверглось ракетному обстрелу со стороны нацистов. Сработала система ПВО России", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговЧерниговский район
 
 
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