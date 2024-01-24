https://ria.ru/20240124/sud-1923252780.html
В Воронеже взяли под стражу обвиняемого в убийстве 17-летней девушки
В Воронеже взяли под стражу обвиняемого в убийстве 17-летней девушки - РИА Новости, 24.01.2024
В Воронеже взяли под стражу обвиняемого в убийстве 17-летней девушки
Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу обвиняемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой было найдено возле мусорных баков, передает... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:15
2024-01-24T17:15
2024-01-24T17:15
происшествия
воронеж
ленинский район
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ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу обвиняемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой было найдено возле мусорных баков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда Как ранее информировало следствие, тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти было найдено 22 января возле мусорных баков в Ленинском районе Воронежа. По данным канала РЕН ТВ, тело находилось в бауле с вещами, "было сложено пополам и связано веревкой, на голове и ногах были надеты пакеты". По обвинению в убийстве задержали 28-летнего уроженца Махачкалы Марка Попова, зарегистрированного в Мичуринске Тамбовской области. "Суд... постановил избрать Попова Марка Павловичу... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 марта 2024 года включительно", - сказала судья.
https://ria.ru/20240124/psikhlechebnitsa-1923230749.html
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происшествия, воронеж, ленинский район, махачкала
Происшествия, Воронеж, Ленинский район, Махачкала
В Воронеже взяли под стражу обвиняемого в убийстве 17-летней девушки
Суд в Воронеже заключил под стражу обвиняемого в убийстве 17-летней девушки